dolar fiyatları ne kadar? Euro fiyatları ne kadar? 17 Mart güncel döviz fiyatları

Ons altın fiyatı, şu dakikalarda 1941 dolar seviyesinde bulunurken; gram altın fiyatı ise aynı dakikalarda 915 lira seviyesinde hareket ediyor.

Altının ons fiyatı, ABD Merkez Bankası’nın (Fed) faiz kararı sonrasında yol haritasını ve ekonomik projeksiyonları açıklamasının ardından 1895 dolar ile 1918 dolar arasında hareket etti. Ons altın yeni güne 1927 dolar seviyesinden başlarken; bugün değer kazancında ilerliyor. Değerli maden bugün içerisinde en yüksek 1942 doları; en düşük ise 1923 dolar seviyesini görürken; şu dakikalarda yüzde 0,72 oranında yükselişle 1941 dolardan işlem görüyor.

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Gram altının fiyatı, dolar kurunda ve ons altın fiyatında yaşanan yükselişin etkisiyle yukarı yönlü hareket ederken; gün içerisinde en yüksek 917,08 lira seviyesini, en düşük ise 900,98 lira seviyesini gördü. Gram altın, saat 12:13 itibarıyla yüzde 1,22 oranında yükselişle 915,82 lira seviyesinde bulunuyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 1496 lira, Cumhuriyet altını da 6 bin 102 liradan işlem görüyor.

Gram altın fiyatları, dün Türkiye piyasalarının kapanış saatinde 900 lira seviyesinde hareket ederken; yeni güne 913 lira seviyeden başladı.

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