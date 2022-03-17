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Brent petrol 100 doların üzerinde!

17.03.2022 - 13:45
Brent petrol 100 doların üzerinde! | Emtia Haberleri

Brent petrolün varil fiyatı dün 96 dolara kadar gerilerken, bugünkü işlemlerde 100 doların üzerinde hareket ediyor.

Brent petrol fiyatı 3 günlük aralıksız düşüşünden sonra yeni günde yükseliş eğiliminde hareket ediyor. Brent petrol bugün içerisinde en yüksek 103 doları, en düşük 97 doları görürken; saat 13:18 itibarıyla yüzde 4,73 oranında yükselişle 102 dolar seviyesinde hareket ediyor.

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Rusya-Ukrayna savaşı ve Rusya’ya uygulanan yaptırımlar sebebiyle piyasalarda sert dalgalanmalar görülürken; petrol fiyatları 8 Mart tarihinde 133 dolara kadar yükselerek 14 yılın zirvesini gördü. Brent petrolün varil fiyatı tüm zamanların en yüksek seviyesine ise, Temmuz 2008 tarihinde 147 dolara yükselerek ulaşmıştı.

Rusya, Suudi Arabistan'dan sonra dünyanın ikinci en büyük petrol ihracatçısı konumunda yer alıyor ve ayrıca dünyanın en büyük doğal gaz üreticisi olarak bulunuyor.


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