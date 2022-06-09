;
  • Bigpara
  • Haberler
  • Ekonomi Haberleri
  • Avrupa Merkez Bankası'ndan 'faiz artışı' sinyali
‹ Önceki Haber Petrolde yükseliş sürüyor! 3 ayın zirvesini gördü Petrolde yükseliş sürüyor! 3 ayın zirvesini gördü Sonraki Haber › İngiltere'de akaryakıt fiyatlarında rekor İngiltere'de akaryakıt fiyatlarında rekor

Avrupa Merkez Bankası'ndan 'faiz artışı' sinyali

09.06.2022 - 15:07 | Son Güncelleme :
Avrupa Merkez Bankası'ndan 'faiz artışı' sinyali | Ekonomi Haberleri

Avrupa Merkez Bankası faiz oranlarında beklendiği gibi değişikliğe gitmezken, temmuz ayında 25 baz puanlık faiz artışı sinyali verdi.

Avrupa Merkez Bankası (AMB), bugün gerçekleşen toplantısında piyasaların beklentileri dahilinde faizini yüzde 0, marjinal fonlama imkanını yüzde 0,25 ve mevduat faizini eksi yüzde 0,50’de sabit tuttu.

##$HABER_1474094$##

Banka 2015 yılında başlayan normal varlık alım programını ise beklentiler dahilinde 1 Temmuz tarihinde bitireceğini açıkladı. Avrupa Merkez Bankası, temmuz ayında 25 baz puan faiz artışına dair mesaj verirken; eylül ayında da faiz artışı öngörüldü.

ECB: LAGARDE – ENFLASYON ESAS OLARAK YUKARI YÖNLÜ RİSKLER TAŞIYOR
Enver Erkan - Tera Yatırım Başekonomisti

ECB’nin Temmuz faiz artışı bandı konusu dışında çok netlik barındırmayan açıklamalarına Lagarde’ın da yeni bir açıklık getirmediğini görüyoruz. Esas olarak enflasyon risklerini yukarı yönlü olarak gören Lagarde, Eylül sonrası planı açısından ise esnek bir hareket alanı yaratmakta. Bu noktada Eylül sonrasındaki planlamada şayet enflasyon öngörülenden yüksek olursa, ECB’nin faiz artış baremini 50 bps seviyesine doğru çıkarma olasılığı var. Banka’nın dinamik bir planlama yapmak durumunda olduğu görülüyor ki, burada esas nokta halen Rusya belirsizliğinin ekonomi üzerinde yarattığı geniş bantlı riskler bulunmakta. Stagflasyon veya durgunluk göz ardı edilemeyecek riskler. 

Lagarde’ın basın toplantısından öne çıkan maddelere bakacak olursak;

Yüksek enflasyon büyük bir zorluktur.

Ekonomik faaliyetler kısa sürede yüksek enerji fiyatlarından zarar görecek.

Temmuz ayında 25 baz puanlık artış planı var. Enflasyon tahminlerine göre Eylül ayında faiz artırımına devam etmeyi planlıyoruz.

Orta vadede enflasyonun hedefe dönmesini sağlayacağız.

Nötr faiz oranlarının ne olabileceğini bilmiyorduk.

Eylül tahminleri 2024 enflasyonunu %2,1 veya daha yüksek gösteriyorsa, faiz artışı 25 baz puanın üzerinde olabilir.

Esas olarak Fed’i kendine gösterge olarak almayan bir ECB çok daha rasyonel bir ayarlama yapma noktasında olacaktır. Çünkü maruz kalınan kriz ve enflasyon etkileri aynı nitelikleri birebir taşımamaktadır. Enflasyon sadece Şubat öncesi tedarik, mal sıkıntılarına veya negatif faizlerin getirdiği talep ekseninden ibaret olsaydı, ECB de aynı dinamikleri tamamen esas alabilirdi. Ancak enerji belirsizliği ciddi resesyon tehdidi içeriyor ve ECB bu enflasyon olgusunu sadece talebi baskılayarak kontrol altına alamayabilir. Resesyon etkilerine talep baskılamasını da ekleyerek sarmalı büyütebilir, enflasyonu da düşüremeyebilir. 

Dolayısıyla net planlama şu anda Temmuz toplantısında 25 bps faiz artışı olarak görünüyor ve Eylül hamlesi “duruma göre” denilerek esnek bırakılıyor. Yenilenen projeksiyonlar ana parametreler olacak ve Banka eğer enflasyon risklerini 2023 ve 2024 için de benzer yukarı yönlü risk dengesinde görecekse 50 bps faiz artışına kayma ihtimali olabilir. 


Etiketler

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
2.572 Değişim: 1,23% Hacim : 46.516 Mio.TL Son veri saati : 17:59
Düşük 2.511 09.06.2022 Yüksek 2.575
Açılış: 2.546
16,9060 Değişim: -1,29%
Düşük 16,7606 09.06.2022 Yüksek 17,4415
Açılış: 17,1262
17,9991 Değişim: -2,15%
Düşük 17,9170 09.06.2022 Yüksek 18,6799
Açılış: 18,3938
1.005,04 Değişim: -1,54%
Düşük 994,94 09.06.2022 Yüksek 1.033,91
Açılış: 1.020,74
Hürriyet NETWORK
Hürriyet'e Reklam Ver
bigpara

Copyright © 2022 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.