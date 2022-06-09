Avrupa Merkez Bankası'ndan 'faiz artışı' sinyali | Ekonomi Haberleri

Avrupa Merkez Bankası faiz oranlarında beklendiği gibi değişikliğe gitmezken, temmuz ayında 25 baz puanlık faiz artışı sinyali verdi.

Avrupa Merkez Bankası (AMB), bugün gerçekleşen toplantısında piyasaların beklentileri dahilinde faizini yüzde 0, marjinal fonlama imkanını yüzde 0,25 ve mevduat faizini eksi yüzde 0,50’de sabit tuttu.

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Banka 2015 yılında başlayan normal varlık alım programını ise beklentiler dahilinde 1 Temmuz tarihinde bitireceğini açıkladı. Avrupa Merkez Bankası, temmuz ayında 25 baz puan faiz artışına dair mesaj verirken; eylül ayında da faiz artışı öngörüldü.

ECB: LAGARDE – ENFLASYON ESAS OLARAK YUKARI YÖNLÜ RİSKLER TAŞIYOR

Enver Erkan - Tera Yatırım Başekonomisti

ECB’nin Temmuz faiz artışı bandı konusu dışında çok netlik barındırmayan açıklamalarına Lagarde’ın da yeni bir açıklık getirmediğini görüyoruz. Esas olarak enflasyon risklerini yukarı yönlü olarak gören Lagarde, Eylül sonrası planı açısından ise esnek bir hareket alanı yaratmakta. Bu noktada Eylül sonrasındaki planlamada şayet enflasyon öngörülenden yüksek olursa, ECB’nin faiz artış baremini 50 bps seviyesine doğru çıkarma olasılığı var. Banka’nın dinamik bir planlama yapmak durumunda olduğu görülüyor ki, burada esas nokta halen Rusya belirsizliğinin ekonomi üzerinde yarattığı geniş bantlı riskler bulunmakta. Stagflasyon veya durgunluk göz ardı edilemeyecek riskler.

Lagarde’ın basın toplantısından öne çıkan maddelere bakacak olursak;

• Yüksek enflasyon büyük bir zorluktur.

• Ekonomik faaliyetler kısa sürede yüksek enerji fiyatlarından zarar görecek.

• Temmuz ayında 25 baz puanlık artış planı var. Enflasyon tahminlerine göre Eylül ayında faiz artırımına devam etmeyi planlıyoruz.

• Orta vadede enflasyonun hedefe dönmesini sağlayacağız.

• Nötr faiz oranlarının ne olabileceğini bilmiyorduk.

• Eylül tahminleri 2024 enflasyonunu %2,1 veya daha yüksek gösteriyorsa, faiz artışı 25 baz puanın üzerinde olabilir.

Esas olarak Fed’i kendine gösterge olarak almayan bir ECB çok daha rasyonel bir ayarlama yapma noktasında olacaktır. Çünkü maruz kalınan kriz ve enflasyon etkileri aynı nitelikleri birebir taşımamaktadır. Enflasyon sadece Şubat öncesi tedarik, mal sıkıntılarına veya negatif faizlerin getirdiği talep ekseninden ibaret olsaydı, ECB de aynı dinamikleri tamamen esas alabilirdi. Ancak enerji belirsizliği ciddi resesyon tehdidi içeriyor ve ECB bu enflasyon olgusunu sadece talebi baskılayarak kontrol altına alamayabilir. Resesyon etkilerine talep baskılamasını da ekleyerek sarmalı büyütebilir, enflasyonu da düşüremeyebilir.

Dolayısıyla net planlama şu anda Temmuz toplantısında 25 bps faiz artışı olarak görünüyor ve Eylül hamlesi “duruma göre” denilerek esnek bırakılıyor. Yenilenen projeksiyonlar ana parametreler olacak ve Banka eğer enflasyon risklerini 2023 ve 2024 için de benzer yukarı yönlü risk dengesinde görecekse 50 bps faiz artışına kayma ihtimali olabilir.

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