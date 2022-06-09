İngiltere'de akaryakıt fiyatlarında rekor | Ekonomi Haberleri

İngiltere'de akaryakıt fiyatlarına yapılan zamlarla birlikte benzin fiyatı 1.82 sterline, dizel akaryakıtın litresi ise 1.88’e yükselerek rekor seviyeye ulaştı. Ortalama bir aile arabasının deposunu benzinle doldurmanın maliyeti ise ilk kez 100 sterlini aştı.

İngiltere'de son zamanlarda hızla artan akaryakıt fiyatları rekor tazeledi. Benzinin litre fiyatı 1.82 sterline, dizelin fiyatı ise 1.88 sterline yükseldi. Ortalama bir otomobilin yaklaşık 55 litrelik deposunu benzinle doldurmanın maliyetinin ise ilk kez 100 sterlini geçtiği belirtildi. Ayrıca fiyat karşılaştırma web sitesi PetrolPrices'e göre bazı petrol istasyonlarında benzinin litre başına 2 sterlinin üzerinde satışa sunulduğu aktarıldı. Dün bazı BP tesislerinde benzinin litre fiyatının 2.02 sterlinden satışa sunulduğu belirtildi.

FİYATLAR 1 YILDA YÜZDE 36 ORANINDA ARTTI

Ulusal İstatistik Ofisi'nin verilerine göre petrol fiyatları son 1 yıl içinde ise yüzde 36 arttı. Petrol Perakendecileri Derneği, geçtiğimiz yıl benzinin litresinin yaklaşık 1.30 sterlin olduğunu belirtti.

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HÜKÜMETE DAHA FAZLA MALİ DESTEK ÇAĞRISI

Sigorta şirketi (RAC) fiyatlardaki artışı "sürücüler için karanlık bir gün" olarak nitelendirirken, hükümetim duruma müdahale etmesi gerektiğine dikkat çekildi. RAC yakıt sözcüsü Simon Williams yaptığı açıklamada, "Yakıt fiyatları günlük bazda yeni rekorlar kırarken, ülkedeki ortalama büyüklükteki bir aile arabasını doldurma maliyeti ilk kez üç haneli rakamlara ulaştı" dedi. Williams hükümeti, yakıtta KDV indirimi de dahil olmak üzere sürücülere daha fazla mali destek sunmaya çağırdı.

Mart ayında hükümetin sürücüleri artan maliyetlerden korumak için sunduğu 5 puanlık yakıt vergisi indiriminin artık "önemsiz" olduğunu söyleyen Williams, o zamandan bu yana akaryakıt maliyetlerinin 5 kat arttığını belirtti.

Öte yandan dün başbakanlık sözcüsü, hükümetin fiyat artışları konusunda "muhtemel tüm seçeneklere bakmaya devam ettiğini" söylemişti.

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