;
  • Bigpara
  • Haberler
  • Ekonomi Haberleri
  • İngiltere'de akaryakıt fiyatlarında rekor
‹ Önceki Haber Avrupa Merkez Bankası'ndan 'faiz artışı' sinyali Avrupa Merkez Bankası'ndan 'faiz artışı' sinyali Sonraki Haber › Merkez Bankası'nın toplam rezervleri azaldı Merkez Bankası'nın toplam rezervleri azaldı

İngiltere'de akaryakıt fiyatlarında rekor

09.06.2022 - 15:13
İngiltere'de akaryakıt fiyatlarında rekor | Ekonomi Haberleri

İngiltere'de akaryakıt fiyatlarına yapılan zamlarla birlikte benzin fiyatı 1.82 sterline, dizel akaryakıtın litresi ise 1.88’e yükselerek rekor seviyeye ulaştı. Ortalama bir aile arabasının deposunu benzinle doldurmanın maliyeti ise ilk kez 100 sterlini aştı.

İngiltere'de son zamanlarda hızla artan akaryakıt fiyatları rekor tazeledi. Benzinin litre fiyatı 1.82 sterline, dizelin fiyatı ise 1.88 sterline yükseldi. Ortalama bir otomobilin yaklaşık 55 litrelik deposunu benzinle doldurmanın maliyetinin ise ilk kez 100 sterlini geçtiği belirtildi. Ayrıca fiyat karşılaştırma web sitesi PetrolPrices'e göre bazı petrol istasyonlarında benzinin litre başına 2 sterlinin üzerinde satışa sunulduğu aktarıldı. Dün bazı BP tesislerinde benzinin litre fiyatının 2.02 sterlinden satışa sunulduğu belirtildi.

FİYATLAR 1 YILDA YÜZDE 36 ORANINDA ARTTI

Ulusal İstatistik Ofisi'nin verilerine göre petrol fiyatları son 1 yıl içinde ise yüzde 36 arttı. Petrol Perakendecileri Derneği, geçtiğimiz yıl benzinin litresinin yaklaşık 1.30 sterlin olduğunu belirtti.

##$HABER_1474093$##

HÜKÜMETE DAHA FAZLA MALİ DESTEK ÇAĞRISI

Sigorta şirketi (RAC) fiyatlardaki artışı "sürücüler için karanlık bir gün" olarak nitelendirirken, hükümetim duruma müdahale etmesi gerektiğine dikkat çekildi. RAC yakıt sözcüsü Simon Williams yaptığı açıklamada, "Yakıt fiyatları günlük bazda yeni rekorlar kırarken, ülkedeki ortalama büyüklükteki bir aile arabasını doldurma maliyeti ilk kez üç haneli rakamlara ulaştı" dedi. Williams hükümeti, yakıtta KDV indirimi de dahil olmak üzere sürücülere daha fazla mali destek sunmaya çağırdı.

Mart ayında hükümetin sürücüleri artan maliyetlerden korumak için sunduğu 5 puanlık yakıt vergisi indiriminin artık "önemsiz" olduğunu söyleyen Williams, o zamandan bu yana akaryakıt maliyetlerinin 5 kat arttığını belirtti.

Öte yandan dün başbakanlık sözcüsü, hükümetin fiyat artışları konusunda "muhtemel tüm seçeneklere bakmaya devam ettiğini" söylemişti.


Etiketler

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
2.572 Değişim: 1,23% Hacim : 46.516 Mio.TL Son veri saati : 17:59
Düşük 2.511 09.06.2022 Yüksek 2.575
Açılış: 2.546
16,8966 Değişim: -1,34%
Düşük 16,7606 09.06.2022 Yüksek 17,4415
Açılış: 17,1262
18,0817 Değişim: -1,70%
Düşük 17,9170 09.06.2022 Yüksek 18,6799
Açılış: 18,3938
1.007,35 Değişim: -1,31%
Düşük 994,94 09.06.2022 Yüksek 1.033,91
Açılış: 1.020,74
Hürriyet NETWORK
Hürriyet'e Reklam Ver
bigpara

Copyright © 2022 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.