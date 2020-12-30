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Avrupa Birliği ve Çin ön anlaşmaya vardı

30.12.2020 - 17:35 | Son Güncelleme :
Avrupa Birliği ve Çin ön anlaşmaya vardı | Ekonomi Haberleri

Avrupa Birliği ve Çin yatırım konularına ilişkin ön anlaşmaya vardı.

Avrupa Birliği (AB) ve Çin yatırımcıların her iki piyasaya da erişimini serbestleştirme hususunda ön anlaşmaya vardı. Avrupalı şirketlerin Çin piyasasına erişimi artıracak olan anlaşma ile birlikte AB dengesiz olduğuna inandığı ekonomik ilişkiler de iyileştirilecek.

AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen Twitter üzerinden yaptığı açıklamada, daha dengeli ticaret ve iş fırsatları yaratmaya yönelik bir anlaşma için temel müzakereleri sonuçlandırdıklarını söyledi.

Taraflar bu anlaşma üzerinde yaklaşık yedi senedir çalışıyorlardı. Anlaşmanın tam olarak yürürlüğe girmesinin en az bir sene daha süreceği düşünülüyor.

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Anlaşma aynı zamanda AB'nin hem ortak hem de sistemsel bir rakip olarak gördüğü Çin ile ilişkilerinde yeni bir sayfa açılmasını sağlayacak.

Anlaşma sayesinde Avrupalı şirketler Çin'de elektrikli otomobil, özel hastane, emlak, reklamcılık, denizcilik, bulut telekomunikasyon servisleri, havayolu rezervasyon sistemleri ve yer hizmetleri gibi alanlarda faaliyet gösterebilecek. Bu şirketlerin Çinli bir firma ile ortaklık kurma zorunluluğu kalkacak.

Çin zorunlu tuttuğu teknoloji transferi önkoşulunu kaldıracak. Çin ayrıca iştirakleri konusunda daha şeffaf olma ve devlete ait işletmelerin yabancı yatırımcılara karşı ayrımcılık yapmasının önüne geçmeyi taahhüt ediyor.

Bu anlaşma ile birlikte Avrupa, Çin ile "1. Aşama" ticaret anlaşması imzalayan ABD ile rekabetinde skoru dengelemiş oluyor.

Anlaşma aynı zamanda iklim değişikliği ve işçi hakları konularında da taahhütler içeriyor. Taahhütler karşılıklı ancak AB piyasaları çok daha fazlasına açık durumda. Brüksel, enerji konusunda geri adım atmış durumda ancak Çin'e teklifinin mevcut açıklığı değiştirmemeyi garanti altına almayı içerdiğini belirtiyor.


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