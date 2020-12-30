KARDEMİR'den satış duyurusu | Ekonomi Haberleri

KARDEMİR, inşaat demiri, kütük, blum, profil, köşebent, ray, maden direği, kangal ve çubuk satışının programlandığı bildirildi.

Karabük Demir ve Çelik Fabrikaları'nın (KARDEMİR) Kamu Aydınlatma Platformunda (KAP) yayımlanan açıklamasında, satış prosedürüne göre Ocak-Mart 2021 döneminde fiyat listeleri üzerinden ürün satışının programlandığı belirtildi.

Mal miktarının yüzde 30 taahhütlü, yüzde 70 serbest olduğu aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Nervürlü inşaat demiri 138 bin, 41 bin 400 ve 96 bin 600 ton. Kütük blum 204 bin, 61 bin 200 ve 142 bin 800 ton. Profil köşebent ray 106 bin, 31 bin 800 ve 74 bin 200 ton, kalın yuvarlak maden direği, kangal-çubuk 136 bin, 40 bin 800 ve 95 bin 200 ton ürün satışı programlanmıştır. Talep sahibi hissedar müşterilerimizin şirket unvanı/şahıs isimleri, sahip oldukları pay senetleri, nihai olmamakla alabilecekleri ürün miktarını gösterir liste ile 31 Aralık 2020 Perşembe günü saat 17.30'a kadar şirketimizin satış müdürlüğüne faks, elektronik posta veya şahsen müracaat etmeleri gerekmektedir."

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