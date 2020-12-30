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İngiltere'de konut fiyatları yüzde 7.3 arttı

30.12.2020 - 17:46
İngiltere'de konut fiyatları yüzde 7.3 arttı | Ekonomi Haberleri

İngiltere'de konut fiyatları 2020 yılında yüzde 7,3 arttı. İngiltere'de 2020'de konut fiyatlarında son 6 yılın en yüksek artışı kaydedilirken, gelecek yıl konut fiyatlarının düşmesi bekleniyor.

İngiliz konut kredi kuruluşu Nationwide'dan yapılan açıklamada, ülkede konut fiyatlarının 2020'de ortalama yüzde 7,3 ile son 6 yılın en yüksek artışını kaydettiği bildirildi. Açıklamada, ülkede bu yıl konut fiyatlarında görülen artış eğiliminin 2021'de aşağı yönlü olmasının beklendiği kaydedildi.

Konut kredi kuruluşu Halifax da ülkede konut fiyatlarının gelecek yıl yüzde 2 ila 5 arasında azalmasının beklendiğini belirtti.

İngiliz bağımsız Bütçe Sorumluluğu Ofisi (OBR), gelecek yıl ülkede konut fiyatlarında yüzde 8 seviyesinde düşüş olabileceğini açıklamıştı.

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İngiltere'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sürecinde ekonomiyi ve konut sektörünü canlandırmak amacıyla satışlarda emlak işlem vergisi (SDLT) muafiyeti getirilmişti.

Hükümetin emlak alımında uyguladığı söz konusu vergi muafiyeti 31 Mart 2021'e kadar devam edecek. Vergi muafiyeti, 500 bin sterlin değerindeki bir konutta yaklaşık 15 bin sterline denk geliyor.

Ülkede salgın döneminde çalışanların desteklenmesi için yürütülen maaş destek programının 2021'in nisan ayında sona ermesiyle işten çıkarmaların artması ve konut fiyatlarının düşmesi bekleniyor.


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