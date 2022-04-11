‘Aralıktan itibaren enflasyon düşecek’ | Ekonomi Haberleri

Bakan Nebati, "Türkiye’deki enflasyon yavaş yavaş yoluna giriyor. Artık yaz geliyor. Aralık ayından itibaren de her ay enflasyonun nasıl düştüğünü hep beraber göreceğiz" şeklinde belirtti.

Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD), genel merkezinde bir iftar programı düzenledi. Programa Hazine ve Maliye Bakanı Dr. Nureddin Nebati, AK Parti Genel Başkanvekili Prof. Dr. Numan Kurtulmuş, Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Hasan Büyükdede ve İstanbul Ticaret Odası Başkanı Şekib Avdagiç katıldı. Hazine ve Maliye Bakanı Dr. Nureddin Nebati, burada yaptığı konuşmada, “Türkiye’deki enflasyon yavaş yavaş yoluna giriyor. Artık yaz geliyor. Aralık ayından itibaren de her ay enflasyonun nasıl düştüğünü hep beraber göreceğiz" ifadelerini kullandı.

‘FİYATLARI BİLİYORUZ’

Bakan Nebati sözlerine şöyle devam etti: “Gözlerimizi kapatıp yaşanan zorlukları görmezden gelmiyoruz. Küresel krizin ortasındayız. Salgın bitti dedik. Tedavide, petrol fiyatlarında ciddi sorunlar var. Fiyatlar her yerde yükseliyor. Ama bir ülke çıktı. Bir lider çıktı. Ukrayna-Rusya sorununun giderilmesinde İstanbul’u merkez yaptı. İstanbul merkez olmakla zaten övünüyordu, şimdi bu kanıtlandı. Biz böyle bir ülkeyiz. Pazardaki fiyatları biliyoruz. Biz de bu ülkede yaşıyoruz. Aynı sokakta, pazarda, sofrada, minibüste, otobüsteyiz. Sıkıntıları paylaşıyoruz. Bu sıkıntıların üstesinden gelecek azmi ise ortaya koyuyoruz, koymaya devam edeceğiz.”

300 MİLYAR HEDEFİ

MÜSİAD Genel Başkanı Mahmut Asmalı ise, “Yoğun talebe karşı, üretim ve ihracatı aksatmamak adına alternatif çözümler üreten Türk sanayicilerinin desteği ile 300 milyar dolar ihracat hedefine en kısa sürede ulaşacağız. Türkiye, salgın döneminde ekonomisini en hızlı toplayan G-20 ülkesi olacak. İhracatımızın kalıcı bir şekilde artış kaydetmesi, dış ticaret fazlası veren bir ülke niteliğine kavuşmamız ve sürdürülebilir bir büyüme için; Avrupa’dan Amerika’ya, Asya’dan Afrika’ya bütün muhtemel yeni ihracat pazarlarına talibiz” açıklamasında bulundu.

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