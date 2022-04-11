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Borda hedef 1.1 milyar dolar

11.04.2022 - 09:12
Borda hedef 1.1 milyar dolar | Ekonomi Haberleri

Bor satışları 2021 yılında bir önceki yıla göre miktar bazında yüzde 52, tutar bazında ise yüzde 56.4 yükseldi.

Hürriyet gazetesinden Neşe Karanfil'in haberine göre; Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, bir grup gazeteciye yaptığı açıklamada, 2021’de 2.5 milyon tonu ihraç olmak üzere 2.6 milyon bor ürünleri satışı yapıldığını belirterek, “Bundan da 1 milyar 30 milyon dolarlık satış geliri elde ettik. Bu tüm zamanların rekoru” bilgisi verdi. Türkiye’den ilk defa Çin’e demiryolu ile bor ihracatının da geçen yıl yapıldığını hatırlatan Dönmez, “Çin ile yaşanan bu gelişme devam etti ve ikinci defa da demiryolu ile bor ihraç etmiştik. Bunlar rakamlara da yansıdı” dedi.

ÇİN İLK SIRADA

“Bor ihracatında 2021 rakamlarında Çin 994 bin ton ile ilk sırada yer aldı. İkinci sırada ise 311 bin ton ile ABD bulunurken, Hindistan da 152 bin ton ile üçüncü oldu” diyen Dönmez, rekor olsa da bununla yetinmeyeceklerini ve Türkiye’nin en değerli madenlerinden olan boru katma değerli olarak daha fazla satmak için çabaladıklarını vurgulayarak, “Bor ve bor ürünleri satışında bu yıl hedefimiz 1.1 milyar dolar. Miktar olarak ise 2 milyon 500 bin ton bor ürünü satma hedefindeyiz. Bu satışların bağlantısının şimdiden yapılması borda yeni bir rekorun geleceğinin en net göstergesi” diye konuştu.

TESTLERE BAŞLANACAK

Bor satışında katma değeri arttırmak için yeni yatırımlar yapıldığını da ifade eden Dönmez, yılda yaklaşık bin ton üretimin planlandığı Bor Karbür Üretim Tesisi’nin yapımının devam ettiğini belirterek, “Bu yıl tamamlayıp performans testine başlamayı planlıyoruz. Sadece bu tesis değil tabi. Ferrobor Üretim Tesisi de çok önemli. Özellikle çelik, neodim (Nd-Fe-B) mıknatıs, amorf metallerin üretiminde kullanılan Ferrobor ürünü için 800 ton/yıl kapasiteli üretim tesisinin ihale süreci devam ediyor. Bu yıl da bu tesisin temelini atmayı hedefliyoruz” diye konuştu.


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