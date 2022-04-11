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ABD ile ticarette 4 başlık masada

11.04.2022 - 08:45
ABD ile ticarette 4 başlık masada | Ekonomi Haberleri

TBMM Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabiî Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu Başkanı Ziya Altunyaldız, Türkiye ile ABD arasındaki 100 milyar dolarlık ticaret hacmi hedefi çerçevesinde, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı ile Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) koordinasyonunda, düzenlenen 4 günlük ABD ziyaretini anlattı. ABD’de Ticari diplomasi kapsamında yapılan ziyaretlerin devam edeceğini belirten Altunyaldız, 4 maddenin de masada olduğunu aktardı.

Hürriyet gazetesinden Gizem Karakış'ın haberine göre; bir grup gazeteciye açıklamalarda bulunan Altunyaldız, şunları söyledi: “28 milyar dolar olan ticaret hacminin 100 milyar dolara çıkarılması için önemli konuları değerlendirdik. Rusya-Ukrayna savaşı ile dünyanın enerji bağımlılığını ortaya çıkardığı sorunlar var. ABD-Türkiye-Avrupa olmak üzere bu üçgenin, projelerde birlikte çalışarak, enerjide kaynak ve ülke çeşitliliğinin sağlanması gibi çok net şeyler konuşuldu. Destek vermek konusunda istekli olduklarını gördük. ABD’li yetkililere Türkiye’ye metalde uygulanan ek vergilerin kaldırılması talebimizi ilettik. Bunun için zamana ihtiyacın olduğunu anlattılar.”


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