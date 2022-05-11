AMB Başkanı Lagarde'dan 'faiz' mesajı | Ekonomi Haberleri

Avrupa Merkez Bankası Başkanı Lagarde, varlık alım programının bitişinden birkaç hafta sonra ilk faiz artışının gerçekleşebileceği mesajını verdi.

Avrupa Merkez Bankası Başkanı Christine Lagarde, Slovenya Merkez Bankası'nın düzenlediği bir etkinlikte konuştu. AMB Başkanı Lagarde, faiz artışlarının kademeli olacağını belirtirken; "İlk faiz artışı Avrupa Merkez Bankası'nın sözlü yönlendirmesinde de belirttiği gibi varlık alım programının bitişinden 'bir süre sonra' gerçekleşecek. Her ne kadar bu 'süre' net olarak belirlenmese de bu birkaç hafta anlamına gelebilir" ifadesini kullandı.

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