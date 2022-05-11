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Bakan Nebati sektör temsilcileri ile bir araya gelecek

11.05.2022 - 13:49
Bakan Nebati sektör temsilcileri ile bir araya gelecek | Ekonomi Haberleri

Hazine ve Maliye Bakanı Nebati, "Enflasyonla Mücadelede Birlikten Berekete" programı çerçevesinde önde gelen sektörlerin temsilcileri ile bir araya gelecek.

Hazine ve Maliye Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Bakan Nureddin Nebati yarın İstanbul'da sektör temsilcileri ile görüşerek bir dizi toplantı gerçekleştirecek. Gıda, beyaz eşya, yapı malzemeleri ve mobilya dahil olmak üzere birçok sektörde faaliyet gösteren iş dünyası temsilcilerinin yer alacağı toplantıda, son dönemde yaşanan fiyat hareketleri hakkında geniş bir bir değerlendirme yapılacak. Bakanlığın fahiş fiyat uygulamalarına başvuranlarla ilgili yaptığı çalışmalar neticesinde ortaya çıkan sonuçlar da sektör temsilcileri ile paylaşılacak.

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Piyasadaki fiyat mekanizmasını bozanlara yönelik yapılan denetimler hakkında bilgiler vermesi beklenen Bakan Nebati'nin enflasyonla mücadelede konusunda sektör temsilcilerinden destek talep etmesi de bekleniyor.


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