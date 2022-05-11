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Bizim Toptan cirosunu yükseltti

11.05.2022 - 13:25
Bizim Toptan cirosunu yükseltti | Ekonomi Haberleri

Bizim Toptan, Seç Market ile 2022’nin ilk üç ayında cirosunu bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 62,3 artırarak büyümesini sürdürdü.

Bizim Toptan, 2022 yılının ilk çeyrek sonuçlarını Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) açıkladı. Bizim Toptan, 2022 yılının ilk üç ayında cirosunu bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 62,3 artırarak 2,3 milyar TL’ye yükseltti.

Bizim Toptan’ın müşterilerinin ihtiyacını her kanaldan karşılayabilme kabiliyetiyle yılın ilk çeyreğinde özellikle otel, restoran, kafe, akaryakıt istasyonu gibi kurumsal müşterilere hizmet verdiği Ev Dışı Tüketim (EDT) alanındaki büyümesi finansal sonuçlara olumlu katkı sağladı. Bizim Toptan’ın satın alma iş ortaklığı modeli olan Seç Market de 2022’nin ilk üç ayında iş ortaklarının sayısını artırmayı sürdürerek büyümede etkili oldu. Esnafa güç katan iş ortaklığı modeli olan Seç Market’in mağaza sayısı yılın ilk üç ayının sonunda 1.864’e ulaştı.

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BALCI: “GELİRLERİMİZİN ARTMASINDA DİJİTALLEŞMENİN ÖNEMLİ PAYI VAR”

Bizim Toptan Genel Müdürü Hüseyin Balcı, Bizim Toptan’ın gösterdiği başarılı performansla ilgili şunları söyledi: “Çok kanallı satış modelimiz, geniş müşteri yelpazemiz, dijitalleşme yatırımlarımızın sağladığı avantaj ve güçlü CRM altyapımızla 2022 yılının ilk çeyreğinde de satış gelirlerimizi, kârlılığımızı ve müşteri sayımızı artırdık. SAP altyapısına geçiş projemiz sayesinde ilerleyen dönemlerde dijital altyapımız daha da güçlenecek ve dijitalleşmeye yönelik projelerimiz artacak. Böylece halihazırda yapay zekâ destekli modellerimizle müşterilerimize sunduğumuz kişiselleştirilmiş kampanyalar gibi avantajları çeşitlendireceğiz. Bu çalışmalarımız özellikle kurumsal müşterilerimize hizmet verdiğimiz EDT tarafındaki büyümemize de katkı sağlıyor. Bununla birlikte Seç Market modelimizle hem iş birliği içinde olduğumuz esnafımıza kazandırıyor hem de aramıza yeni katılan iş ortaklarımızla daha güçlü bir ekosistem oluşturarak gelirlerimizi artırıyoruz. 2022’de dijitalleşme projelerimizi artırmayı ve güçlü performans göstermeyi sürdüreceğiz.”


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