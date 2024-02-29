Almanya'da enflasyon geriledi | Ekonomi Haberleri

Almanya'da Şubat ayılda enflasyon yüzde 2,5'e geriledi.

Hurriyet.com.tr / Ekonomi Servisi

Almanya'da Federal İstatistik Ofisi (Destatis), Şubat ayında enflasyonun geçen yılın aynı ayına göre yüzde yıllık bazda 2,5 artış gösterdiğini açıkladı. Böylece enflasyon Almanya'da Haziran 2021'den bu yana en düşük seviyeye geriledi. Ocak ayında yıllık enflasyon oranı yüzde 2,9 seviyesindeydi.

Avrupa Birliği(AB) üyeleriyle karşılaştırılmak üzere uyumlaştırılmış tüketici fiyatları artışı yüzde 2,7 oldu. Aylık bazda tüketici fiyat artışı yüzde 0,4 olurken, AB uyumlu artış yüzde 0,6 olarak belirlendi. 2023 yılında Almanya, Japonya'yı geçerek dünyanın en büyük üçüncü ekonomisi haline gelmişti.

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