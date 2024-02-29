ABD'de kritik veriler açıklandı | Ekonomi Haberleri

​ABD Merkez Bankası (Fed) tarafından enflasyon seyrini izlemede tercih ettiği çekirdek kişisel tüketim harcamaları beklentilere paralel olarak arttı.. İşsizlik başvuruları ise beklentileri aştı.

ABD Merkez Bankası(Fed) tarafından enflasyon seyrini izlemede tercih ettiği çekirdek kişisel tüketim harcamaları fiyat endeksi (PCE), piyasa beklentilerine pararlel artış gösterdi.

ABD Ticaret Bakanlığı tarafından açıklanan verilere göre kişisel tüketim harcamalarında (PCE) Ocak ayında aylık yüzde 0,3, yıllık yüzde 2,4 artış yaşandı. ABD'de aynı ayda kişisel gelirler aylık yüzde 1,0, harcamalar yüzde 0,2 artış gösterdi. ,

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Çekirdek PCE ise Ocak ayında geçen yılın aynı ayına göre yıllk yüzde 2,8 arttı. Aylık bazda fiyat artışı yüzde 0,4 olarak belirlendi.

İŞSİZLİK BAŞVURULARI

ABD işsizlik maaşı başvuruları ise bu hafta beklentileri aşarak 215 bin olarak gerçekleşti. Bir önceki haftanın işsizlik başvuruları ise 202 bin olarak revize edildi.

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