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Oyun sektöründe işten çıkarmalar devam ediyor! PlayStation'dan sonra şimdi de EA

29.02.2024 - 15:23 | Son Güncelleme :
Oyun sektöründe işten çıkarmalar devam ediyor! PlayStation'dan sonra şimdi de EA | Teknoloji Haberleri

Hafta başında PlayStation'un 900 kişiyi işten çıkaracağını duyurmasının ardından şimdi de ABD'li oyun firması EA 670 çalışanı ile yollarını ayıracağını duyurdu.

Hurriyet.com.tr / Ekonomi Servisi

Futbol oyunu Fifa gibi birçok ünlü oyunun yaratıcısı ABD'li Electronic Arts (EA), 670 kişiyi işten çıkaracağını duyurdu. Bu sayı şirketin kresel çalışanlarının yüzde 5'ine tekabül ediyor. 

BPersonele gönderilen mesajda CEO Andrew Wilson, oyuncuların ihtiyaç ve motivasyonlarının önemli ölçüde değiştiğini ve EA'in endüstri dönüşümünü hızlandırmaya tepki verdiğini söyledi. 

EA, şu anda bazı Star Wars ve Marvel oyun serileri üzerinde çalışıyor. EA, daha önce  iki mobil oyunu F1 Mobile Racing ve MLB Tap Sports'u sonlandıracağını duyurmuştu. 

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Bu hafta başında Sony'e ait PlayStation yaklaşık 900 kişiyi işten çıkaracağını duyurmuştu. Ayrıca PlayStation, Londra stüdyosunu da kapattığını açıkladı. Bunun yanında oyun firması Die Gut Fabrik yakın zamanda kapanırken bir başka firma Supermassive de 90 kişiyi işten çıkardı.

 

 


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