Almanya'da enflasyon düşüşte | Ekonomi Haberleri

Almanya Federal İstatistik Kurumu, enflasyonun Mart ayında yüzde 2,2 olarak açıkladı.

Hurriyet.com.tr / Ekonomi Servisi



Düşen enerji fiyatlarının hane halkı ve işletmeler üzerindeki baskıyı hafifletmesiyle Almanya'da enflasyonun Mart ayında yeniden düşüş eğilimine girdi. Almanya Federal İstatistik Kurumu Destatis'in ön verilerine göre, Avrupa'nın en büyük ekonomisinde tüketici fiyat artışı yıllık bazda yüzde 2,2'ye geriledi.



Enflasyondaki yavaşlamada geçen yılın aynı ayına göre yüzde 2,7 oranında düşen enerji fiyatları etkili oldu. Gıda fiyatları da benzer şekilde yüzde 0,7 oranında düşüş kaydetti. Enflasyonun ekonomiye yansımasıyla hizmet fiyatları yüzde 3,7 oranında artarken, mal fiyatları yüzde bir yükseldi.

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ING Bank Makro Başkanı Carsten Brzeski, "Almanya'da enflasyon önümüzdeki ay yüzde ikiye düşebilir" dedi ve bu durumun faiz oranını Avrupa Merkez Bankası'nın euro bölgesi hedefine uygun hale getirdiğini söyledi. Veriler, Euro Bölgesi genelinde enflasyonun azalmasıyla birlikte Avrupa Merkez Bankası'nın Haziran ayında faiz oranlarını düşürmeye başlayıp başlamayacağına dair spekülasyonları artıracak.

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