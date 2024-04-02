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İsviçreli bankacılık devinden 2 milyar dolarlık hisse geri alımı

02.04.2024 - 15:05 | Son Güncelleme :
İsviçreli bankacılık devinden 2 milyar dolarlık hisse geri alımı | Ekonomi Haberleri

UBS, 2 milyar dolara kadar hisse geri alımı yapacağını duyurdu.

Hurriyet.com.tr / Ekonomi Servisi 

İsviçreli banka UBS 2 milyar dolara kadar yeni bir hisse geri alım programı duyurdu. CNBC'nin haberine göre hisse alımının 1 milyar dolarının bu yıl gerçekleşmesi bekleniyor.

Banka, "Daha önce de belirtildiği gibi, 2024 yılında, UBS ile Credit Suisse AG bankalarının ikinci çeyreğin sonunda gerçekleşmesi beklenen birleşmesinin tamamlanmasının ardından başlamak üzere 1 milyar ABD dolarına kadar hisselerimizi geri almayı bekliyoruz. Hedefimiz, hisse geri alımlarının 2026 yılına kadar satın alma öncesi seviyemizi aşması." dedi. 

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Yeni program, 298,5 milyon hissenin satın alındığı 2022 geri alımının tamamlanmasını takip ediyor. UBS’e göre bu, 5,2 milyar dolar değerindeki hisselerinin yüzde 8,62′sini temsil ediyor. Bankanın 2022 hisse geri alım programı geçen ay sona erdi.

HİSSE GERİ ALIMI NE DEMEK?

Geri alımlar, firmaların borsada kendi hisselerini satın almasıyla gerçekleşiyor ve bu sayede hisselerin yatırımcıların elindeki kısmı azalıyor.Bu yol şirketlere temettülerle birlikte nakit parayı hissedarlara iade etme yolu sunuyor. 

UBS, Mart 2023′ün sonlarında eski şef Sergio Ermotti’nin CEO olarak ikinci kez geri döneceğini duyurduktan sonra bir diğer banka Credit Suisse ile birleşmenin tamamlanacağı tarihi açıkladı. Hisseler bu yıl şu ana kadar yüzde 6′dan fazla arttı.


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