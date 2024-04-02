Petrol fiyatları 5 ayın zirvesinde | Emtia Haberleri

Petrol fiyatları artan jeopolitik gerginliklerin etkisiyle 2023 yılının Ekim ayından bu yana en yüksek seviyesine çıktı.

Hurriyet.com.tr / Ekonomi Servisi

Petrol fiyatları, Orta Doğu’da artan çatışmalar ve Ukrayna’nın büyük bir Rus petrol rafinerisine yönelik insansız hava aracı saldırısı nedeniyle yeni arz tehditlerinin oluşmasıyla Ekim ayından bu yana en yüksek seviyesine yükseldi.

CNBC'deki habere göre bren ham petrolü 1,2 dolar artış göstererek varil başına 88,58 dolara çıktı. ABD Batı Teksas ise yaklaşık 1,3 dolar artışla varil başına 84,97 dolar seviyesinde yer aldı. Brent fiyatları geçen yıl 27 Ekim’den bu yana varil başına 90 doların üzerine çıkmadı.

Haberin Devamı

Brent vadeli işlemleri yılın başından bu yana büyük ölçüde varil başına 75 ila 85 dolar arasında dar bir aralıkta işlem görüyor, ancak artan jeopolitik risk ve güçlü ekonomik veriler yükselişe yol açtı.

Petrol komisyoncusu PVM’nin analisti Tamas Varga, "Yeni dönem, İran’ın dolaylı katılımıyla Orta Doğu’da artan gerilimle karşılandı" dedi. OPEC üyesi İran, Pazartesi günü Suriye’nin başkenti Şam’daki konsolosluğuna düzenlenen ve yedi memurunun öldüğü bildirilen ölümcül hava saldırısından İsrail’i sorumlu tuttu.

Etiketler