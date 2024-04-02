  • Bigpara
  • Haberler
  • Emtia Haberleri
  • Petrol fiyatları 5 ayın zirvesinde
‹ Önceki Haber Almanya'da enflasyon düşüşte Almanya'da enflasyon düşüşte Sonraki Haber › Bitcoin'de sert düşüş! 2 günde 5 bin dolar değer kaybetti Bitcoin'de sert düşüş! 2 günde 5 bin dolar değer kaybetti

Petrol fiyatları 5 ayın zirvesinde

02.04.2024 - 17:03 | Son Güncelleme :
Petrol fiyatları 5 ayın zirvesinde | Emtia Haberleri

Petrol fiyatları artan jeopolitik gerginliklerin etkisiyle 2023 yılının Ekim ayından bu yana en yüksek seviyesine çıktı.

Hurriyet.com.tr / Ekonomi Servisi

Petrol fiyatları, Orta Doğu’da artan çatışmalar ve Ukrayna’nın büyük bir Rus petrol rafinerisine yönelik insansız hava aracı saldırısı nedeniyle yeni arz tehditlerinin oluşmasıyla Ekim ayından bu yana en yüksek seviyesine yükseldi.

CNBC'deki habere göre bren ham petrolü 1,2 dolar artış göstererek varil başına 88,58 dolara çıktı. ABD Batı Teksas ise yaklaşık 1,3 dolar artışla varil başına 84,97 dolar seviyesinde yer aldı. Brent fiyatları geçen yıl 27 Ekim’den bu yana varil başına 90 doların üzerine çıkmadı. 

Haberin Devamı

Brent vadeli işlemleri yılın başından bu yana büyük ölçüde varil başına 75 ila 85 dolar arasında dar bir aralıkta işlem görüyor, ancak artan jeopolitik risk ve güçlü ekonomik veriler yükselişe yol açtı. 

Petrol komisyoncusu PVM’nin analisti Tamas Varga, "Yeni dönem, İran’ın dolaylı katılımıyla Orta Doğu’da artan gerilimle karşılandı" dedi. OPEC üyesi İran, Pazartesi günü Suriye’nin başkenti Şam’daki konsolosluğuna düzenlenen ve yedi memurunun öldüğü bildirilen ölümcül hava saldırısından İsrail’i sorumlu tuttu. 


Etiketler

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
8.946 Değişim: 0,00% Hacim : 87.911 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 8.903 03.04.2024 Yüksek 9.019
Açılış: 8.983
31,9582 Değişim: 0,01%
Düşük 31,8911 04.04.2024 Yüksek 31,9704
Açılış: 31,9543
34,7460 Değişim: 0,42%
Düşük 34,5948 04.04.2024 Yüksek 34,7717
Açılış: 34,6003
2.361,53 Değişim: -0,07%
Düşük 2.355,95 04.04.2024 Yüksek 2.367,69
Açılış: 2.363,22
Hürriyet NETWORK
Hürriyet'e Reklam Ver
bigpara

Copyright © 2024 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.