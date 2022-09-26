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Almanya için resesyon uyarısı

26.09.2022 - 09:26
Almanya için resesyon uyarısı | Ekonomi Haberleri

S&P. Almanya'nın notu teyit ederken, ekonomisinin resesyona gittiğine yönelik işaretlerin arttığı değerlendirdi.

Kredi derecelendirme kuruluşu Standard and Poor's (S&P), Almanya'nın kredi notunu teyit etti. Kuruluş, ülkenin yabancı ve yerel para cinsinden uzun dönem notunun AAA olduğunu, kısa dönem notunun ise A-1+ olduğunu duyurdu.

S&P analistlerinin yaptığı Almanya değerlendirmesinde ülkenin önümüzdeki birkaç ay içinde resesyona doğru ilerlediğini, GSYH'nin 2023 yılında yüzde 0,3 oranında daralma gösterebileceğini belirtti.

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AB, ABD ve Çin gibi ülkelere en fazla ihracatı yapan Almanya'nın bu ülkelerdeki büyüme zayıflaması ve enerji gibi risklerin olduğunu ve bunun da Almanya ekonomisini etkileyebileceğini duyuran S&P "Almanya'nın zengin ve çeşitlendirilmiş ekonomisi, önemli net dış kreditör konumu, ılımlı kamu açıkları ve borç yükü, yeterli derecelendirme tamponu sağlamaya devam ediyor" değerlendirmesinde bulundu.

 


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