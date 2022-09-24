Instagram’dan ‘çıplaklık’ koruması | Teknoloji Haberleri

Instagram, yapılan resmi duyuruya göre bir çıplaklık algılama sistemi üzerinde çalışıyor.

Hürriyet gazetesinde yer alan habere göre; bu sistem “direkt mesaj” sisteminde çalışacak ve sunucu temelli değil yerleşik olarak görev yapacak. Bahsi geçen koruma sistemi gelen fotoğrafları tarayacak ve eğer içerisinde gereğinde fazla çıplaklık varsa gizleyecek. Gelen fotoğrafa bu noktadan sonra bakmak ya da bakmamak kullanıcıya kalacak. Önümüzdeki aylarda çıkarılacak sistem, söylendiği kadarıyla opsiyonel olacak yani yerleşik olarak açık gelmeyecek.

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