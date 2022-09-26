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Binance, Japonya piyasasına dönmek için başvurdu

26.09.2022 - 09:32
Binance, Japonya piyasasına dönmek için başvurdu | Bitcoin Haberleri

Kripto para piyasaları ağır yara alırken Binance, 4 yıl aradan sonra yeniden Japonya piyasasına dönmek için lisans başvuru yaptı.

Dünyanın en büyük kripto para borsalarından Binance bu durumu fırsata çevirmek için çalışmalar yapmaya devam ediyor. Binance, 4 yıl aradan sonra Japonya piyasasına dönmek için kolları sıvadı.

Dünyanın en büyük kripto para borsalarından olan Binance, Japonya'da lisans başvurusu yaptı.

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JAPON HÜKÜMETİ ONAY VERMEMİŞTİ

Japonya'da hükümeti 4 yıl önce Binance'a onay vermemiş ve bu nedenle şirket faaliyet gösterememişti. Japonya'nın kripto paralara olan ılımlı yaklaşımını fırsat bilen Binance, yüksek potansiyeli kaçırmamak için Japonya pazarına geri dönmeye çalışıyor.

KURUMLAR VERGİSİ GEVŞETİLECEK

Japonya'nın finans piyasası regülatörü geçtiğimiz ay kripto varlıklar için kurumlar vergisi kurallarının gevşetilmesi önerisinde bulunmuştu. Lobi grupları da yüksek vergiler nedeniyle kripto para şirketlerinin Singapur ve başka merkezlere kaçtığını bunun önüne geçilmesi için için hükümete baskı yaptıkları biliniyor.


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