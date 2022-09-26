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Japon devi Rusya pazarından çıkıyor

26.09.2022 - 09:38
Japon devi Rusya pazarından çıkıyor | Ekonomi Haberleri

Japon devi Toyota, Rusya pazarındaki üretimini sonlandırma kararı aldı. Önemli parça ve ham madde tedariğindeki aksaklıklar nedeniyle bu kararın alındığı belirtildi.

Dünyanın en çok otomobil satışı yapan markası Toyota, Rusya pazarındaki üretimini sonlandırıyor. Toyota'dan yapılan açıklamada önemli parçalar ve ham madde tedariği nedeniyle üretimde aksaklıklar yaşandığı ve bundan dolayı da Rusya fabrikalarında üretimin sona erdirilmesine karar verildiği belirtildi.

SAINT PETERSBURG'DAKİ FABRİKADA ÜRETİM DURMUŞTU

Toyota'nın St. Petersburg'daki fabrikasında üretim tedarik zincirlerindeki aksamalar nedeniyle durmuştu.

MAZDA DA ÜRETİMİ DURDURABİLİR

Rusya'da çok etkin satış yapmasa da Mazda'nın da Rusya'da üretimi sona erdirmeyi değerlendirdiği öne çıktı. Rusya'nın Vladivostok kentinde Sollers ortaklığıyla üretim yapan Mazda, geçen yıl 30 bin araç satmıştı.

Mazda, Rusya'da araç satışı ve bakımı hizmetine devam edeceğini ancak üretim kısmını durdurabileceğini duyurdu.


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