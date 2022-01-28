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Almanya ekonomisi daraldı

28.01.2022 - 16:20
Almanya ekonomisi daraldı | Ekonomi Haberleri

Almanya'da GSYH dördüncü çeyrekte beklentileri aşarak yüzde 0,7 daraldı. Beklentiler yüzde 0,3-0,5 daralma yaşandığı yönündeydi.

Almanya Federal İstatistik Ofisi'nin verileri Omicron varyantının ekonomik aktiviteye zarar verdiğini ve Alman ekonomisinin 2021 dördüncü çeyrekte beklentilerin üzerinde daraldığını ortaya koydu.

Avrupa'nın en büyük ekonomisi olan Almanya'da GSYH dördüncü çeyrekte yüzde 0,7 daraldı. Beklentiler yüzde 0,3-0,5 daralma yaşandığı yönündeydi.

Dördüncü çeyrekte GSYH geçen ılın aynı dönemine ise yüzde 1,4 arttı. 2021 yılının tamamında düzeltilmiş verilerle GSYH yüzde 2,8 büyüdü.


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