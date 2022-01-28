  • Bigpara
  • Haberler
  • Ekonomi Haberleri
  • Fransa'da 52 yılın en yüksek büyümesi
‹ Önceki Haber "Yılın ikinci yarısı altın için kritik" "Yılın ikinci yarısı altın için kritik" Sonraki Haber › Almanya ekonomisi daraldı Almanya ekonomisi daraldı

Fransa'da 52 yılın en yüksek büyümesi

28.01.2022 - 16:12 | Son Güncelleme :
Fransa'da 52 yılın en yüksek büyümesi | Ekonomi Haberleri

Fransa, 2021 yılında yüzde 7 ile son 52 yılın en yüksek büyüme hızına ulaştı.

Fransa’da Ulusal İstatistik ve Ekonomik Çalışmalar Enstitüsü (İNSEE), yıllık gayri safi yurtiçi hasıla (GSYİH) verilerini açıkladı. Açıklanan verilere göre Fransa’da, 2020 yılında yaşanan yüzde 8’lik bir düşüşün ardından 2021 yılında yüzde 7 oranında artış yaşandı. 2021 yılında yüzde 7’lik bir artışın ardından ülkede, 52 yılın en yüksek seviyesine ulaşarak rekor kırdı.

##$HABER_1472919$##

Euro bölgesinin en güçlü ekonomilerinden biri olmayı vaat eden Fransız ekonomisinin performansı, 2021'de yüzde 6,7 büyüme öngören Ulusal İstatistik ve Ekonomik Araştırmalar Enstitüsü (İNSEE) ve Fransa Banka tahminlerini ise geride bıraktı. İNSEE, 2021'in tamamında GSYİH'nın 2019'daki ortalama seviyesinin yüzde 1.6 altında kaldığını ve 2021'in Avrupa için tamamen normale dönüşü işaret etmediğinin bir göstergesi olduğunu ekledi.

Fransa Ekonomi ve Maliye Bakanı Bruno Le Maire, "Covid-19 ile bağlantılı ekonomik krizi silen bu muhteşem toparlanmayı" memnuniyetle karşıladığını ifade etti. Bakan, "Fransız ekonomisi tam hızla gelişmeye devam ediyor ve güçlü bir tepki kapasitesine sahip" dedi.


Etiketler

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.983 Değişim: -0,73% Hacim : 28.239 Mio.TL Son veri saati : 17:58
Düşük 1.977 28.01.2022 Yüksek 2.019
Açılış: 2.007
13,5240 Değişim: -0,92%
Düşük 13,4869 28.01.2022 Yüksek 13,6654
Açılış: 13,6502
15,0989 Değişim: -0,87%
Düşük 15,0458 28.01.2022 Yüksek 15,2381
Açılış: 15,2307
774,81 Değişim: -1,69%
Düşük 773,70 28.01.2022 Yüksek 789,79
Açılış: 788,10
Hürriyet NETWORK
Hürriyet'e Reklam Ver
bigpara

Copyright © 2022 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.