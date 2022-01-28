Fransa'da 52 yılın en yüksek büyümesi | Ekonomi Haberleri

Fransa, 2021 yılında yüzde 7 ile son 52 yılın en yüksek büyüme hızına ulaştı.

Fransa’da Ulusal İstatistik ve Ekonomik Çalışmalar Enstitüsü (İNSEE), yıllık gayri safi yurtiçi hasıla (GSYİH) verilerini açıkladı. Açıklanan verilere göre Fransa’da, 2020 yılında yaşanan yüzde 8’lik bir düşüşün ardından 2021 yılında yüzde 7 oranında artış yaşandı. 2021 yılında yüzde 7’lik bir artışın ardından ülkede, 52 yılın en yüksek seviyesine ulaşarak rekor kırdı.

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Euro bölgesinin en güçlü ekonomilerinden biri olmayı vaat eden Fransız ekonomisinin performansı, 2021'de yüzde 6,7 büyüme öngören Ulusal İstatistik ve Ekonomik Araştırmalar Enstitüsü (İNSEE) ve Fransa Banka tahminlerini ise geride bıraktı. İNSEE, 2021'in tamamında GSYİH'nın 2019'daki ortalama seviyesinin yüzde 1.6 altında kaldığını ve 2021'in Avrupa için tamamen normale dönüşü işaret etmediğinin bir göstergesi olduğunu ekledi.

Fransa Ekonomi ve Maliye Bakanı Bruno Le Maire, "Covid-19 ile bağlantılı ekonomik krizi silen bu muhteşem toparlanmayı" memnuniyetle karşıladığını ifade etti. Bakan, "Fransız ekonomisi tam hızla gelişmeye devam ediyor ve güçlü bir tepki kapasitesine sahip" dedi.