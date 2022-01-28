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Sanayide istihdam 2021’de yükseldi

28.01.2022 - 16:38
Sanayide istihdam 2021’de yükseldi | Ekonomi Haberleri

2021’de Sanayi Kapasite Raporu sayısı 85 bin 790’a, sanayideki istihdam ise 3,6 milyona yükseldi.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB), 2021 yılı sanayi kapasite raporunu açıkladı. Buna göre, 2021 yılı sonu itibariyle 85 bin 790 adet geçerli Sanayi Kapasite Raporu bulunuyor. 2020 yılında 79.221 olan Kapasite Rapor sayısı, 2021 yılında yüzde 9,5 artışla 85.790 oldu. Bu raporların ait olduğu üretim tesislerinin yüzde 43,4’ünde 1-9 arasında, yüzde 39,8’inde 10-49 arasında, yüzde 8,1’inde 50-99 arasında, yüzde 6,1’inde 100-249 arasında, yüzde 2,7’sinde ise 250’den fazla çalışan oldu.

2021 yılında sanayi kapasite raporuna sahip tesislerde toplam çalışan sayısı önceki yıla göre yüzde 8,1 artışla 3 milyon 575 bin 655 oldu. Toplam çalışanların yüzde 5,2’si 1-9 çalışan bulunan tesislerde istihdam edilirken, yüzde 22,2’si 10-49, yüzde 13,6’sı 50-99, yüzde 22,4’ü 100-249, yüzde 36,6’sı ise 250 ve daha fazla çalışanı bulunan tesislerde istihdam edildi. İstihdamın en fazla olduğu ilk beş il sırası ile İstanbul, Bursa, İzmir, Kocaeli ve Ankara oldu.En az çalışan bulunan son beş il ise sırası ile Bayburt, Ardahan, Tunceli, Hakkâri, Iğdır oldu.

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2021 sonu itibariyle sanayi tesislerinde en çok mühendis Doğu Marmara’da çalışmakta. Doğu Marmara’da çalışan 38 bin 940 mühendise karşılık, İstanbul’da 38 bin 342, Batı Anadolu’da 34 bin 869, Ege’de 25 bin 224, Akdeniz’de 10 bin 677 mühendis sanayi tesislerinde istihdam edildi. Toplam çalışanların yüzde 4,9’unu mühendis, yüzde 4,5’ini teknisyen, yüzde 6,2’sini usta, yüzde 72,1’ini işçi, yüzde 11,1’ini idari personel oluşturdu.

2021 sonu itibariyle sanayi tesislerinde ortalama 41,7 kişi çalışmakta. Sanayi tesisi başına en çok çalışanı olan il Çankırı oldu. Sonrasında Zonguldak, Kırklareli, Tekirdağ, Bilecik illeri geldi.

2020-2021 döneminde; yüksek teknoloji kapsamındaki sanayi tesislerinin oranı yüzde 2,4 olarak sabit kaldı. Orta-yüksek teknoloji kapsamındaki sanayi tesislerinin oranı yüzde 24’ten yüzde 24,3’e, orta-düşük teknoloji kapsamındaki sanayi tesislerinin oranı yüzde 31’den yüzde 30,6’ya, düşük teknoloji kapsamındaki sanayi tesislerinin oranı yüzde 44,’ten yüzde 42,8’e değişti.


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