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ABD'de işsizlik maaşı başvuruları beklentilerin altında

14.10.2021 - 16:16
ABD'de işsizlik maaşı başvuruları beklentilerin altında | Ekonomi Haberleri

ABD'de işsizlik maaşı başvuruları geçen hafta 293 bin ile beklentilerin altında gerçekleşti​. Reuters anketine katılan ekonomistler işsizlik maaşı başvurularının 319​ bin seviyesinde olacağını​ tahmin ediyorlardı.

ABD Çalışma Bakanlığı'nın açıkladığı mevsim etkisinden arındırılmış verilere göre daha önce bir önceki hafta için 326 bin olarak açıklanan başvuru sayısı 329 bin olarak revize edildi.

ABD istihdam piyasası trendlerine yönelik daha iyi bir gösterge olduğu düşünülen ABD işsizlik maaş başvurularının dört haftalık ortalaması 334 bin 250 seviyesine geriledi.

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ABD'de işsizlik maaşından yararlanan toplam kişi sayısı da 2 bin 593 milyon seviyesine geriledi.


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