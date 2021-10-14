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Haftalık Menkul Kıymet İstatistikleri açıklandı

14.10.2021 - 16:10
Haftalık Menkul Kıymet İstatistikleri açıklandı | Piyasa Haberleri

Yabancı yatırımcı, 8 Ekim ile biten haftada net 51,6 milyon dolarlık hisse senedi, 10,6 milyon dolarlık Devlet İç Borçlanma Senedi ve 14 milyon dolarlık Şirket Borçlanma Senetleri sattı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından Haftalık Menkul Kıymet İstatistikleri yayımlandı. Buna göre, yurt dışında yerleşik kişiler, 8 Ekim ile biten haftada net 51,6 milyon dolarlık hisse senedi, 10,6 milyon dolarlık Devlet İç Borçlanma Senedi (DİBS) ve 14 milyon dolarlık Şirket Borçlanma Senetleri (ŞBS) sattı.

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Yurt dışında yerleşik kişilerin 1 Ekim itibarıyla 21 milyar 408,4 milyon dolar olan hisse senedi stoku, 8 Ekim'de 21 milyar 352,2 milyon dolara geriledi.

Aynı dönemde yurt dışında yerleşik kişilerin DİBS stoku 6 milyar 283,9 milyon dolardan 6 milyar 240 milyon dolara, ŞBS stokları ise 246,3 milyon dolardan 232,9 milyon dolara düştü.


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