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Kısa vadeli dış borç stoku yükseldi

15.10.2021 - 11:16
Kısa vadeli dış borç stoku yükseldi | Ekonomi Haberleri

Kısa vadeli dış borç stoku, ağustosta 2020 sonuna göre yüzde 11,1 artarak 126,9 milyar dolara çıktı.

 

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından Ağustos 2021 dönemine ilişkin kısa vadeli dış borç istatistikleri açıklandı. Buna göre, kısa vadeli dış borç stoku, ağustosta 2020 sonuna kıyasla yüzde 11,1 artarak 126,9 milyar dolar düzeyinde gerçekleşti. Bu dönemde, bankalar kaynaklı kısa vadeli dış borç stoku yüzde 3,5 artışla 59,3 milyar dolar, diğer sektörlerin kısa vadeli dış borç stoku yüzde 14,1 yükselişle 40,5 milyar dolar oldu.

Bankaların yurt dışından kullandıkları kısa vadeli krediler, ağustosta geçen yıl sonuna göre yüzde 1,6 azalışla 13,4 milyar dolara geriledi.

Banka hariç yurt dışı yerleşiklerin döviz tevdiat hesabı yüzde 3,7 artarak 15,7 milyar dolar, yurt dışı yerleşik bankaların mevduatı da yüzde 10,8 yükselerek 14,7 milyar dolar düzeyinde gerçekleşti.

Aynı dönemde, yurt dışı yerleşiklerin TL cinsinden mevduatları yüzde 1,4 artışla 15,6 milyar dolara çıktı. Diğer sektörler altında yer alan ithalat borçları ise yüzde 17,6 yükselişle 35 milyar dolara ulaştı.

ÖZEL SEKTÖRÜN KISA VADELİ DIŞ BORCU 74,4 MİLYAR DOLAR

Kamu bankalarının kısa vadeli borcu, ağustosta 2020 sonuna göre yüzde 9,5 artarak 25,5 milyar dolar, özel sektörün kısa vadeli dış borcu da yüzde 6,9 yükselerek 74,4 milyar dolar oldu.

Bu dönemde, özel alacaklılar başlığı altındaki parasal kuruluşlara olan kısa vadeli borçlar, yüzde 10,8 artışla 72,3 milyar dolar, parasal olmayan kuruluşlara olan borçlar yüzde 11,4 yükselişle 54 milyar dolar düzeyinde gerçekleşti.

Geçen yılın sonunda 464 milyon dolar olan kısa vadeli tahvil ihraçları, ağustosta 508 milyon dolar oldu. Aynı dönemde resmi alacaklılara olan kısa vadeli borçlar 72 milyon dolar olarak kayıtlara geçti.

Kısa vadeli dış borç stokunun yüzde 41,2'si dolar, yüzde 25,3'ü avro, yüzde 14'ü TL ve yüzde 19,5'i diğer döviz cinslerinden oluştu.

Orijinal vadesine bakılmaksızın vadesine 1 yıl veya daha az kalmış dış borç verisi kullanılarak hesaplanan kalan vadeye göre kısa vadeli dış borç stoku 169,2 milyar dolar düzeyinde gerçekleşti. Söz konusu stokun 18,3 milyar dolarlık kısmı, Türkiye'de yerleşik bankaların ve özel sektörün yurt dışı şubeleri ile iştiraklere olan borçlarından oluştu.

Borçlu bazında değerlendirildiğinde, toplam stok içinde kamu sektörünün yüzde 21,4, Merkez Bankası'nın yüzde 16 ve özel sektörün yüzde 62,6 paya sahip olduğu görüldü.


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