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ABD'de enflasyon 22 ayın dibinde

12.04.2023 - 15:42 | Son Güncelleme :
ABD'de enflasyon 22 ayın dibinde | Ekonomi Haberleri

ABD'de tüketici fiyatlarında yıllık bazda 2022 yılı Haziran ayında gördüğü zirvesinden başlayan düşüş, üst üste 9'uncu ayda taşındı. Yıllık fiyat artış hızı son 22 ayın en düşük seviyesine geldi.

ABD Çalışma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, Mart ayında tüketici fiyatları bir önceki aya göre yüzde 0,1 arttı. Piyasa beklentisi fiyatlarda yüzde 0,2 artış olacağı yönündeydi.

Böylece tüketici fiyatlarında yıllık bazda artış yüzde 5,0 olarak gerçekleşti. Analistler yıllık artışın yüzde 6,0'dan yüzde 5,1'e ineceği tahmininde bulunmuşlardı. Böylece fiyat artışları 2021 yılı Mayıs ayında gördüğü yüzde 5,0 seviyesinin ardından, aynı seviyeyle en düşük rakamı gördü.

Tüketici fiyatları 2022 yılının Haziran ayında yüzde 9,1 ile 1981 yılı Kasım ayından sonra en yüksek seviyesini görmüştü. Enflasyonda o tarihten bu yana düşüş yaşanıyor.

Çekirdek olarak kabul edilen gıda ve enerji hariç tüketici fiyatları bir önceki aya göre yüzde 0,4, yıllık yüzde 5,6 arttı. Analistlerin beklentisi yüzde 0,4 ve yüzde 5,6 artış olacağı yönündeydi. 

Ülkede enerji fiyatları aylık yüzde 3,5, yıllık artış yüzde 6,4 düşüş gösterdi. Gıda fiyatlarında aylık değişmezken, yıllık yüzde 8,5 artış yaşandı.


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