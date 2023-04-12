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Gram altın tarihi yüksek seviyede

12.04.2023 - 16:28 | Son Güncelleme :
Gram altın tarihi yüksek seviyede | Altın Haberleri

ABD enflasyon verisinin açıklanmasıyla birlikte ons ve gram altında yükseliş yaşandı. Mart ayı enflasyon rakamı Fed'in para politikasını sıkılaştırma adımlarının sonuç vermeye başladığına işaret ettiği için ve Fed'in Mayıs ayı faiz artırımının son artırım olması olasılığını güçlendireceği değerlendirmeleri altın yükselişini sürdürüyor.

Küresel piyasaların odaklandığı ABD Mart ayı enflasyon verisi açıkladı. ABD'de tüketici fiyatlarında yıllık bazda 2022 yılı Haziran ayında gördüğü zirvesinden başlayan düşüş, üst üste 9'uncu ayda taşındı. Yıllık fiyat artış hızı son 22 ayın en düşük seviyesine geldi.

ABD Çalışma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, Mart ayında tüketici fiyatları bir önceki aya göre yüzde 0,1 arttı. Piyasa beklentisi fiyatlarda yüzde 0,2 artış olacağı yönündeydi.

Böylece tüketici fiyatlarında yıllık bazda artış yüzde 5,0 olarak gerçekleşti. Analistler yıllık artışın yüzde 6,0'dan yüzde 5,1'e ineceği tahmininde bulunmuşlardı. Böylece fiyat artışları 2021 yılı Mayıs ayında gördüğü yüzde 5,0 seviyesinin ardından, aynı seviyeyle en düşük rakamı gördü.

Bu gelişmeyle birlikte Fed'in parasal sıkılaştırmayı daha fazla sürdürmeyeceği, faiz artırım hızının yavaşlayacağı, son faiz artırımının Mayıs ayında olacağı beklentisi arttı. Böylece Mayıs ayındaki faiz artırımından sonra faizin düşüş eğilimine geçeceği, faiz düştükçe dolara olan talebin azalacağı ve paranın diğer yatırım araçlarına kayacağı beklentileri ortaya çıktı.

Bu beklentilere paralel olarak da altın fiyatları hızla yükseldi. Ons altın güne 2003 dolardan başladı. Gün içinde en düşük 2003 dolar en yüksek de 2028 dolar seviyesini gördü. Şu sıralar ons altın 2019 dolardan işlem görüyor. Günlük kazanç yüzde 1 seviyelerinde gerçekleşti.

Gram altın da ons altındaki yükselişe paralel olarak tarihi yüksek seviyesi olan 1259.9 liraya yükseldi. Gram altın güne 1242 liradan başladı. Gün içinde en düşük 1241 lirayı gördü. Şu sıralar 1254 liradan el değiştiriyor. Kazanç ise yüzde 1 seviyelerinde bulunuyor. 


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