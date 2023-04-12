Altında ABD verisi hareketlenmesi | Altın Haberleri

ABD enflasyon verisi öncesinde ons altında hızlı hareket görülmeye başladı. Ons altın 2021 dolar seviyesine kadar yükseldi.

Küresel piyasaların odaklandığı ABD Mart ayı enflasyon verisi öncesinde ons altında hareket görülmeye başlandı. Fed'in faiz artırım skalası için büyük önem arz eden enflasyon rakamları Mayıs ayı faiz kararını doğrudan etkileyebilir.

Ons altın güne 2003 dolardan başladı. Gün içinde en düşük 2003 dolar en yüksek de 2021 dolar seviyesi görüldü. Şu sıralar ons altın 2016 dolardan işlem görüyor.

Analistler enflasyonun beklentiler dahilinde ya da altında gelmesi halinde ons altının 2032 doları yeniden test etmesini beklerken yüksek enflasyon verisinde altının 1983 dolara kadar gerileyebileceğini belirtiyor.

GRAM ALTIN DA YÜKSELİŞTE

Gram altın fiyatları da tırmanışa geçti. Ons altındaki yükselişe paralel olarak gram altın da değerleniyor. Gram altın güne 1242 liradan başladı. Gün içinde en düşük 1241 lira en yüksek de 1254 lira seviyesini gördü. Şu sıralar gram altın 1251 liradan işlem görüyor.

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