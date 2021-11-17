ABD Hazine Bakanı Yellen'dan 'borç limiti' uyarısı | Ekonomi Haberleri

ABD Hazine Bakanı Yellen, ABD'nin borç limitine 15 Aralık'ta ulaşacağını tahmin ettiğini belirtti.

ABD Hazine Bakanı Janet Yellen, borç limitine ilişkin ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi'ye yönelik yeni bir mektup kaleme aldı.

ABD Başkanı Joe Biden'ın yaklaşık 1 trilyon dolarlık altyapı paketini imzalaması sonucu borç limitine ilişkin tahminlerini güncellediğini aktaran Yellen, "Hazine'nin 15 Aralık'a kadar ABD hükümetini finanse edebileceğine yüksek derecede güvenim var." ifadesini kullandı.

Yellen, daha fazla bilgi geldikçe Kongre'yi haberdar etmeye devam edeceğini belirterek, ABD'nin kredisini korumak için Kongre'nin borç limitini mümkün olan en kısa sürede yükseltmesi veya askıya almasının çok önemli olduğunu yineledi.

BORÇ LİMİTİ KRİZİ

ABD'de federal hükümet, tarihi bir temerrüde yol açabilecek 28,4 trilyon dolarlık borç limitine ulaşma tehdidiyle karşı karşıya bulunuyor. Borç limiti, ABD hükümetinin borçlarını ödemek için ödünç alabileceği para miktarının üst sınırı anlamına geliyor.

Teknik olarak borç limiti için belirlenen süre 1 Ağustos'ta dolarken, ABD Hazine Bakanlığı, hükümetin ödemelerine devam edebilmesi için "olağanüstü önlemler" almaya başlamıştı.

ABD Başkanı Joe Biden da ekim ayında hükümetin temerrüde düşmesini önlemek amacıyla hazırlanan borç limitinin kısa süreli artırılmasına yönelik tasarıya onay vermişti. Biden'ın onayıyla yasalaşan tasarı, borç limitinin 3 Aralık'a kadar yeterli olacak şekilde 480 milyar dolar artırılmasını sağlamıştı.

Borç limitinin artırılması veya askıya alınması için defalarca Kongre'ye çağrıda bulunan ABD Hazine Bakanı Janet Yellen ise son olarak ülkenin borç limitinin aşılmaması için uygulamaya konulan bazı olağanüstü tedbirlerin 3 Aralık'a kadar uzatılacağını bildirmişti.

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