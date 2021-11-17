İtalya'nın enflasyonunda 9 yıl sonra ilk | Ekonomi Haberleri

İtalya'nın enflasyonunda 9 yıl sonra ilk
İtalya'da eylülde yüzde 2,5 olan yıllık enflasyon, yükselen enerji fiyatlarının da etkisiyle 9 yıl aradan sonra ekimde ilk kez yüzde 3 olarak ölçüldü.
İtalya Ulusal İstatistik Enstitüsü (ISTAT), ülkede fiyat artışlarına ilişkin ekim ayı nihai verilerini açıkladı. Açıklamada, ülkede ekim enflasyon oranının yüzde 3 olduğu belirtilirken bu oran Eylül 2012'den bu yana ölçülen en yüksek seviye oldu. Ekim ayı oranı, ISTAT'ın yüzde 2,9'luk tahmininin de üstünde çıktı.
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Enflasyondaki artışın enerji fiyatlarının yükselmesinden kaynaklandığı ifade edilen açıklamada, ekimde tüketici fiyat endeksinin de aylık bazda yüzde 0,7 arttığı kaydedildi.
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