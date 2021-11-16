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ABD'de sanayi üretimi beklentilerin üzerinde

16.11.2021 - 18:08
ABD'de sanayi üretimi beklentilerin üzerinde | Ekonomi Haberleri

ABD'de sanayi üretimi, ekimde aylık bazda yüzde 1,6 artarak piyasa beklentilerinin üzerinde yükseliş gösterdi.

ABD Merkez Bankası (Fed), ekim ayına ilişkin sanayi üretimi ve kapasite kullanım verilerini açıkladı. Buna göre, ülkede sanayi üretimi, ekimde bir önceki aya kıyasla yüzde 1,6'lık artış kaydetti.

Bu dönemde toparlanma göstererek piyasa beklentilerinin üzerinde yükseliş kaydeden verinin, yüzde 0,7 artması öngörülüyordu. Sanayi üretimi, eylül ayında yüzde 1,3 azalmıştı.

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İmalat sanayi üretimi de ekimde aylık yüzde 1,2 arttı. Beklentileri aşan imalat sanayi üretiminin yüzde 0,7 artması öngörülüyordu. İmalat sanayi üretimi eylülde yüzde 0,7 azalmıştı.

Kapasite kullanım oranı ise ekimde 1,2 puanlık artışla yüzde 76,4'e yükseldi. Bu dönemde kapasite kullanım oranına ilişkin piyasa beklentisi yüzde 75,8 olması yönündeydi. Kapasite kullanım oranı eylülde yüzde 75,2 olmuştu.


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