ABD'de enflasyon rakamları beklenenden yüksek geldi | Advertorial Haberler

ABD'de Ocak ayında tüketici enflasyon aylık ve yıllık bazda piyasa beklentilerinin üzerinde geldi.

Hurriyet.com.tr / Ekonomi Servisi

ABD Çalışma Bakanlığı, Ocak ayında yıllık enflasyonun geçen yılın aynı ayına göre yüzde 3,1 arttığını duyurdu. Aylık bazda ise tüketici fiyatları beklentilerin üzerinde yüzde 0,3 arttı. Uzmanlar yıllık enflasyonun yüzde 2,9, aylık enflasyonun ise yüzde 0,2 olarak gerçekleşmesini bekliyordu.

Gıda ve enerji hariç tutularak hesaplanan çekirdek enflasyon aylık yüzde 0,4, yıllık yüzde 3,9 yukarı geldi. Ülkede enerji fiyatları aylık yüzde 0,9, yıllık yüzde 4,6 düştü, gıda fiyatları aylık yüzde 0,4, yıllık yüzde 2,6 arttı.

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