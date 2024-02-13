OpenAI CEO'su Altman uyardı: Yapay zekayı denetleyen bir kuruluş olmalı | Genel Haberler

ChatGPT yapımcısı OpenAI şirketinin CEO'su Sam Altman, yapay zeka teknolojisinin kötü niyetlerli kullanımına karşı uluslarası bir denetim kuruluşunun kurulması gerektiğini söyledi.

Hurriyet.com.tr / Ekonomi Servisi

Birleşik Arap Emirlikleri'nin Dubai kentinde bir konferansta konuşan OpenAI CEO'su Sam Altman, yapay zeka teknolojisini denetlemek için uluslararası bir kuruluşun oluşturulması çağrısını yineledi.

Konuşmasında Altman, yapay zekanın bilim kurgu filmlerindeki gibi dünyayı ele geçirmek isteyen katil robotlara evrilmeyeceğini düşündüğünü söyledi ancak casus yazılımlar gibi kötü niyetli kullanımların sosyal yaşama zarar verebileceğini ifade etti.

Haberin Devamı

Yapay zeka teknolojisini denetleyecek bir otoritenin derhal kurulması gerektiğini ifade eden Altman "Hâlâ tartışmanın gerekli ve sağlıklı olduğu bir zamanda olduğumuzu düşünüyorum, ancak önümüzdeki birkaç yıl içinde bir noktada harekete geçmemiz gerekiyor" dedi.

San Francisco merkezli bir yapay zeka girişimi olan OpenAI, sohbet robotu ChatGPT'nin de üreticisi. ABD'li teknoloji devi Microsoft, OpenAI'ye yaklaşık 1 milyar dolar yatırım yaptı. OpenAI'nin başarısı, Altman'ı kamuoyunca yapay zeka teknolojisinin yüzü haline getirdi.

Etiketler