Bankalardan sıfır faizli kredi kampanyası | Genel Haberler

Bankalardan sıfır faizli kredi kampanyası
Sıfır faizli nakit avans ya da kredi kampanyaları devam ediyor. Bankaların müşteri çekmek için aldığı aksiyonları kullanmak yararlı olabiliyor. Enflasyonist ortamda sıfır faizli ve vadeli para bulmak küçük miktarlar da olsa bazı ihtiyaçları karşılayabilir.
Bankalar farklı tutarlarda sıfır faizli taksitli nakit avans ya da kredi vermeyi sürdürüyor. Bankaların amacı müşteri çekmek olsa da küçük de olsa paraya ihtiyacı olanlar için fırsatlar ortaya çıkmış oluyor.
Küçük ihtiyaçları sıfır faizli ve vadeli olarak ödeme imkanını avantaja çevirmek isteyenler internet üzerinden başvuru yaparak bankada hesap açıp ya da kredi kartı talep edip kredi veya nakit avans kullanabiliyor.
FAİZ YOK, VADE VAR, PARA ANINDA HESAPTA
Bankaya müşteri olduktan sonra kredi ya da nakit avans talep kısmından da başvuru yapıp onay gelmesiyle birlikte para hesabınıza geçiyor. Bundan sonraki süreçte gelen parayla ihtiyaçlarınızı karşılayabilir, almak istediğiniz bir ürün varsa onu temin edebilirsiniz.
KREDİ NOTU UYGUNLUĞUNA GÖRE ÇIKIYOR
Bankalar, yaptıkları incelemede kredi notuna göre kredi ya da nakit avansı veriyor. Bundan dolayı limitler dahilinde kredi notu puanına göre kredilendirme yapılıyor.
HANGİ BANKALARDA KAMPANYALAR VAR?
Enpara, Akbank, CepteTEB, QNB Finansbank, Garanti BBVA, Türkiye İş Bankası, BurganBank, Yapı Kredi, AlBaraka, Denizbank faizsiz nakit avans ya da kredi imkanı sunuyor.
İŞTE AVANTAJLI KREDİ YA DA NAKİT AVANS KAMPANYALARI
Enpara
Masrafsız ihtiyaç kredisi - Yeni müşterilere özel
6 ay vade, yüzde 0 faiz, 10 bin lira limit
Aylık ödeme 1666 lira
QNB Finansbank
Yeni müşterilere özel
Yüzde 0 faiz, 6 ay vadeli 10 bin lira nakit avans, 6 ay vadeli 10 bin lira kredi, toplamda 20 bin lira limit.
Aylık ödeme: 3333 lira
Akbank
Yeni müşterilere özel
Yüzde 0 faiz, 6 ay vadeli 20 bin lira taksitli nakit avans, 6 ay vadeli 10 bin lira kredi, toplamda 30 bin lira limit.
Aylık ödeme: 5000 lira
Garanti BBVA
Yeni müşterilere özel
Yüzde 0 faiz, 6 ay vadeli 20 bin lira taksitli nakit avans, 6 ay vadeli 10 bin lira kredi, toplamda 30 bin lira limit.
Aylık ödeme: 5000 lira
Türkiye İş Bankası
Taksitli nakit avans-Yeni müşterilere özel
Yüzde 0 faiz, 6 ay vade, 30 bin lira limit
Aylık ödeme: 5000 lira
ON Dijital Bankacılık (BurganBank)
Yeni müşterilere özel
Yüzde 0 faiz, 6 ay vade, 10 bin lira limit.
Aylık ödeme: 1666 lira
CepteTEB
İhtiyaç kredisi-Yeni müşterilere özel
Yüzde 0 faiz, 6 ay vade, 20 bin lira limit.
Aylık ödeme: 3333 lira.
Yapı Kredi
Yeni müşterilere özel
Yüzde 0 faiz, 6 ay vadeli 15 bin lira nakit avans, Chippin'e üyelere 5 bin lira nakit avans, toplam 20 bin lira limit.
Aylık ödeme: 3333 lira
Albaraka
Hoş Geldin Finansmanı - Yeni müşterilere özel
Kar payı oranı yüzde 0, 6 ay vade, 15 bin lira limit.
Aylık ödeme: 2500 lira
Denizbank
Yeni müşterilere özel
Yüzde 0 faizli, 6 ay vadeli 10 bin lira nakit avans limitli.
Aylık ödeme: 1666 lira
Burak TAŞÇI - Hurriyet.com.tr