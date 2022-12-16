2022’de 11 milyar dolarlık şirket evliliği | Ekonomi Haberleri

Türkiye’de birleşme ve satın alma ortamı geçen yılla paralel bir görünüm sergiledi ve 2022 yılında işlem hacmi yüzde 8 artışla 11 milyar dolara yaklaştı. Pandeminin ardından Türkiye’nin istikrarlı bir işlem seviyesine ulaştığı ve yatırımcıların ilgisini çekmeye devam ettiği belirtildi.

Hürriyet gazetesinde yer alan habere göre; Türkiye’de birleşme ve satın alma işlemlerinde 2022’de 400’ün üzerinde işlem adedi ile yaklaşık 11 milyar dolar değerinde işlem gerçekleşti. Deloitte Türkiye’nin açıkladığı 2022 yılı birleşme ve satın almaların genel görünümünü ortaya koyan rapora göre, pandemi sonrası Türkiye piyasası istikrarlı bir işlem seviyesine ulaşmayı başardı. Yıllık işlem hacmi son 10 yıl ortalamasının altında kalmakla birlikte, işlem hacminde görülen artış önceki yıla göre yüzde 8’lik büyümeye işaret etti.

Türkiye’de, birkaç büyük çaplı işlem, toplam yıllık işlem hacmi üzerinde belirleyici oldu. İlk 10 işlem, toplam işlem hacminin yaklaşık yüzde 50’sini oluştururken, işlem sayısının yüzde 73’üne karşılık gelen 10 milyon doların altındaki işlem büyüklüğüne sahip 295 işlem, toplam işlem hacminin yalnızca yüzde 4’ünü oluşturdu. İşlem hacminin yüzde 15’i yılın en büyük işlemi olan Türkiye Varlık Fonu – Türk Telekom işleminden geldi. Ortalama işlem hacmi 27 milyon dolar ile geçmiş yıllara benzer bir seviyede gerçekleşti.

CANLILIK SÜRÜYOR

Deloitte Türkiye Birleşme ve Satın Alma Hizmetleri Lideri Özlem Ulaş, konuyla ilgili yaptığı değerlendirmede, “Küresel işlem hacminde daralma yaşanan bir yılda Türkiye’ye yönelik işlemlerde istikrarlı bir ivme yakalanmış durumda. Büyük ölçekli bazı stratejik yatırımcı işlemleri gerçekleşti. Ancak hareketlilik yine küçük ve orta işlemler pazarındaydı. Temkinli davranan yabancı yatırımcılar işlem hacminin yarısını oluşturmakla beraber, toplam yabancı işlem hacmi bir önceki yıla göre düşüş gösterdi. Küresel salgın tarihe karışırken, savaş, enerji güvenliği ve küresel enflasyonist baskılar yeni risk ve belirsizlikler olarak karşımıza çıkıyor. Yatırım ortamındaki tüm zorluklara rağmen birleşme ve satın alma işlemlerinde canlılık devam ediyor” dedi.

‘TÜRKİYE İLGİ ÇEKİYOR’

Deloıtte Türkiye Birleşme ve Satın Alma Hizmetleri Direktörü Duygu Doğançay, yaklaşan seçim döneminin ve küresel konjonktürün yarattığı belirsizliklere rağmen, stratejik yatırımcıların uzun vadeli yatırım iştahları ve teknoloji odaklı girişim sermayesi yatırımlarının yüksek büyüme potansiyeliyle Türkiye’nin, yatırımcıların ilgisini çekmeye devam ettiğini belirtti. Doğançay, “Türkiye’ye yönelik bu dinamikler önümüzdeki döneme dair olumlu sinyaller veriyor” diye konuştu. Araştırmaya göre, finansal yatırımcıların işlem hacmi artış gösterirken; teknoloji, mobil ve internet, e-ticaret ve oyun sektörleri en cazip sektörler oldu.

KÜRESEL İŞLEMLER FRENE BASTI

Geçtiğimiz yıl tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaşan küresel birleşme ve satın alma işlemleri, 2022’de yüzde 38 oranında daralarak yaklaşık 2.9 trilyon dolara geriledi. Enflasyonist ortam, yükselen enerji fiyatları ve savaş gibi faktörler nedeniyle yatırımcıların riskten kaçındığı görüldü. Bununla birlikte, 2021’de görülen tarihi büyümeye rağmen, 2022’de küresel işlem hacminin pandemi öncesi seviyelere paralel gerçekleştiği kaydedildi. Küresel birleşme ve satın almalarda bilgi teknolojileri, gayrimenkul ve sağlık en aktif sektörler olarak öne çıktı.

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