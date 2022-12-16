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TÜGİS’e yeni başkan

16.12.2022 - 09:59 | Son Güncelleme :
TÜGİS’e yeni başkan | Ekonomi Haberleri

Türkiye Gıda Sanayii İşverenleri Sendikası’nda (TÜGİS) yönetim kurulu başkanlığı görevine İsmail Kaan Sidar getirildi.

35. TÜGİS Genel Kurulu’nda düzenlenen seçimin ardından, bayrağı bir önceki başkan Necdet Buzbaş’tan alan Sidar, lisans öğrenimini Boğaziçi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Siyaset Bilimi Bölümü’nde tamamladı.

Hürriyet gazetesinde yer alan habere göre; Harvard Üniversitesi ile Wisconsin Üniversitesi’nde “Stratejik Pazarlama Yönetimi” ve “Gıda Pazarlaması” alanlarında sertifikaları bulunan Sidar, iş yaşamında da çeşitli başarılara imza attı. Bu kapsamda Sidar, yurtiçi ve yurtdışında dayanıksız tüketim malları sektöründe pazarlama ve üst düzey yöneticilik görevlerini üstlendi. 2010-2013 yılları arasında da İstanbul Ticaret Üniversitesi’nde “misafir öğretim üyesi” olarak işletme ve uluslararası pazarlama alanlarında dersler veren Sidar, 2015’te TÜGİS Genel Sekreterliği görevini üstlenmişti.


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