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150 milyar liralık yeni KGF paketi yolda

16.12.2022 - 09:39 | Son Güncelleme :
150 milyar liralık yeni KGF paketi yolda | Ekonomi Haberleri

Yeni Kredi Garanti Fonu (KGF) paketi ile ilgili detaylar ortaya çıkıyor. Paketin başlangıçta 150 milyar TL’lik bir büyüklüğe sahip olması bekleniyor.

Hürriyet gazetesinde yer alan habere göre; Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından hazırlıkları devam eden Kredi Garanti Fonu paketinin önümüzdeki günlerde kamuoyuna duyurulması bekleniyor. Bloomberg HT’nin haberine göre yeni paketin başlangıç aşamasında 150 milyar TL civarında bir kefalet büyüklüğü ile açıklanması bekleniyor. Ayrıca Bakanlık, EYT kapsamında işverenlerin kıdem tazminatı yükünü hafifletmeye yönelik de kefalet paketi uygulamaya hazırlanıyor. İş dünyasının finansman ihtiyacının karşılanması amacıyla Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından çalışmaları yürütülen Hazine destekli KGF kefalet sisteminin önümüzdeki günlerde açıklanması bekleniyor.

FATURAYA DAYALI

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati’nin daha önce dikkat çektiği üzere tüm Hazine destekli kefaletlerin bundan sonra faturaya dayalı olarak yalnızca reel ekonomiyi finanse etmesine ilişkin dönüşüm sürecinin de tamamlandığı belirtilirken kullanılacak tam entegre bilgi sistemi ile kredilerin amacı dışında kullanılmasının önemli ölçüde önüne geçilmesi bekleniyor.

Söz konusu paketler ile işletme harcamalarından, yatırım ve ihracata, savunma sanayiinden yeşil dönüşüme, imalat sanayiinden enerji verimliliğine, girişimcilikten inşaat sektörüne, firmaların teknolojik dönüşümünden teknoloji üretimine kadar birçok alanda selektif kredi ve kefalet imkânı sunulması bekleniyor.

EYT’DE DE DEVREDE

EYT’de işverenlerin kıdem tazminatı yükünü hafifletmeye yönelik de kefalet paketi açıklanması planlanıyor. Bakan Nebati tarafından açıklanacak paketlerde ödemesiz dönem imkânının yanı sıra, en az yüzde 75 kefalet oranı olması bekleniyor. Kamu bankalarının yanı sıra özel bankaların da kefalet paketlerine dahil olacağı ve böylece işletmelere uygun finansman imkânları oluşturacağı ifade ediliyor.


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