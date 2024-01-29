Piyasalarda bugün... Endeksler açıklanacak önemli veriler öncesi karışık seyirde | Borsa İstanbul Haberleri

Avrupa ve Tokyo borsaları, açıklanacak önemli veriler öncesi haftanın ilk gününü yükselişle kapadı. Çin'de endeksler ise karışık bir seyir izledi.

Hurriyet.com.tr / Ekonomi Servisi

Tokyo hisse senetleri, yatırımcıların Wall Street'te Dow'un rekor kapanışını sevinçle karşılaması ve gözlerin hafta sonunda yapılacak Fedtoplantısına çevrilmesiyle günü yükselişle kapadı.

Nikkei 225 endeksi yüzde 0,77 puan artışla 36.026,94 puana yükselirken, daha geniş kapsamlı olan Topix endeksi yüzde 1,27 31,83 puan artışla 2.529,48 puana yükseldi.

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Hong Kong hisseleri, Çin'in ülkenin zor durumdaki piyasalarını desteklemek için yeni önlemleri açıklamasının ardından Pazartesi'yi yükselişle kapadı.

Hang Seng Endeksi yüzde 0,78 artışla 16.077,24 puana yükseldi. Ancak Şangay endeksi yüzde 0,92 düşüşle 2.883,36 puana gerilerken, Çin ikinci borsasındaki Shenzhen borsası yüzde 2,42 düşüşle 1.637,41 puana geriledi.

AVRUPA ENDEKSLERİ YÜKSELİŞTE

Avrupa borsaları, önemli ekonomik verilerin öncesinde haftaya yükselişle başladı.

Londra'nın gösterge FTSE 100 endeksi, enerji devi Shell'in yıllık kazançlarını açıklamasıyla aynı zamana denk gelen İngiltere Merkez Bankası'nın Perşembe günü açıklayacağı faiz oranı kararını beklerken yüzde 0,1 artışla 7.640,82 puana yükseldi. Euro bölgesinde Frankfurt'un DAX endeksi işlem başlangıcında yüzde 0,2 düşüşle 16.925,26 puana geriledi. Paris CAC 40 endeksi yüzde 0,1 artışla 7.639,05 puana çıktı.

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