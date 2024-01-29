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Toyota 10 modelin sevkiyatını durdurdu! Aralarında çok sevilen markalar da var

29.01.2024 - 11:59 | Son Güncelleme :
Toyota 10 modelin sevkiyatını durdurdu! Aralarında çok sevilen markalar da var | Genel Haberler

Japon otomotiv devi Toyota, testlerde yapılan usülsüzlükler nedeniyle 10 modelinin sevkiyatını durdurduğunu açıkladı.

Hurriyet.com.tr / Ekonomi Servisi 

Dünyanın en çok otomobil satan firmalarından biri olan Toyota, kendisine bağlı Toyota Industries'in motor sertifikasyonu sırasında yapılan testlerde usülsüzlükler yapıldığının ortaya çıktığını açıkladı. Toyota bunun üzerine 10 modelin sevkiyatını askıya aldığını duyurdu. Açıklamaya göre üç dizel motor modelinin sertifikasyonu için uygun beygir gücü çıkış testinin yapılmadığı ifade edildi. 

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SEVİLEN MODELLER DE VAR

Land Cruiser 300 arazi araçları ve HiAce vanları ve Hilux kamyonetleri gibi markanın önde gelen modellerinin bu motorları kullandığı açıklandı. Toyota Industries ayrı bir açıklamada, çalışanlarının daha iyi veriler elde edebilmek için yakıt enjeksiyon miktarlarını değiştirdiğini söyledi. 

Toyota Motor, etkilenen motorların ve araçların motor performansı standartlarını karşıladığını ifade etti. Toyota Industries ayrıca forklift ve diğer inşaat ekipmanlarına yönelik motorların sertifikasyon süreciyle bağlantılı olarak başka usulsüzlüklerin de bulunduğunu söyledi.

Japonya'da popüler küçük araçlar üreten Toyota yan kuruluşu Daihatsu'nun da onlarca yıldır araç güvenliği testlerini gerektiği gibi yürütmediği ortaya çıkmıştı. 


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