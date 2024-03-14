Küresel piyasalarda bugün... Yatırımcıların gözü merkez bankarında | Borsa İstanbul Haberleri

Küresel piyasalarda bugün... Yatırımcıların gözü merkez bankarında
atırımcılar merkez bankalarının alacağı faiz kararlarını beklerken Asya borsaları karışık seyir izliyor.
Hurriyet.com.tr / Ekomomi Servisi
Japonya'nın Nikkei 225 endeksi daha önceki gün yaşanan kayıplarını tersine çevirdi ve günü yüzde 0,3 artışla 38.807,38 puan seviyesinde tamamladı. Nissan Motor Co.'nun hisseleri, Honda ile elektrikli otomobil anlaşması yapacağı haberleri üzerine yüzde 2,2 arttı. Honda hisseleri ise yüzde 1,1 arttı.
Öte yandan yatırımcılar Japonya Merkez Bankası'nın negatif faiz politikasını sona erdirmesini yüksek ihtimal olarak görüyor. Japonya Merkez Bankası gelecek hafta iki günlük bir para politikası toplantısı düzenleyecek.
Avustralya'da S&P/ASX 200 endeksi yüzde 0,2 kayıpla 7.713,60 puana geriledi. Güney Kore'nin Kospi endeksi yüzde 0,9 artışla 2.718,76 puana ulaştı. Hong Kong Hang Seng endeksi yüzde 0,9 kayıpla 16.929,12 puana, Şanghay endeksi ise yüzde 0,2 düşüşle 3.038,23 puana geriledi.
ABD BORSALARI
Wall Street'te S&P 500 endeksi tüm zamanların en yüksek seviyesinden yüzde 0,2 düşüşle 5.165,31 puana geriledi. Dow Jones endeksi yüzde 0,1 artışla 39.043,32 puana yükseldi tüm zamanların en yüksek seviyesine yaklaştı. Nasdaq endeksi ise yüzde 0,5 düşüşle 16.177,77 puana geriledi. ABD'de yatırımcıların gözü de ABD Merkez Bankası Fed'in faiz kararında. Uzmanlar, Fed'in Haziran'dan itibaren faiz indirimlerine başlayabileceğini tahmin ediyor.
PETROL FİYATLARI
Petrol fiyatları ise bu yıl genel olarak bir artış kaydetti ve ABD enflasyonunun yüksek kalmasını sağladı. ABD ham petrolü 11 sent artışla varil başına 79,83 dolara yükseldi. Brent ham petrolü 14 sent artışla varil başına 84,17 dolara yükseldi.
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