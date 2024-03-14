HSBC Türkiye'nin büyüme tahminini yükseltti | Ekonomi Haberleri

İngiliz bankası HSBC, Türkiye'nin büyüme tahminini 2024 için yüzde 3,1, 2025 için yüzde 3,5 olarak revize etti.

Hurriyet.com.tr / Ekonomi Servisi

İngiliz bankası HSBC, Türkiye ekonomisi hakkında açıklamalarda bulundu. İngiliz bankası Türkiye'nin büyüme tahminlerini yükseltti. HSBC yaptığı açıklamada Türkiye için 2024 GSYH büyüme tahminini yüzde 2,5'ten yüzde 3,1'e, 2025 büyümesini ise 3,5'ten 3,6'ya yükseltti.

31 Mart seçimleri sonrası Türkiye'nin ekonomi politikalarında büyük bir değişiklik beklemediklerini söyleyen banka "Ekonomide yumuşak iniş önceliğimiz" ifadesini kullandı. HSBC ayrıca Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın bu yıl faiz artırımı yapmasını beklemediğini ve faizi yüzde 45 seviyesinde sabit tutmasını öngördüğünü ifade etti. Banka 2025'in ilk çeyreğinde kademeli olarak faiz indirimine gitmelerini beklediğini belirtti.

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