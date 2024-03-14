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iPhone üreticisine yapay zeka dopingi

14.03.2024 - 12:12 | Son Güncelleme :
iPhone üreticisine yapay zeka dopingi | Teknoloji Haberleri

Çin'deki fabrikalarında Apple'ın iPhone telefonlarını üreten Tayvanlı teknoloji devi Foxconn, 2023'ün son çeyreğinde net kârın 1,6 milyar dolara yükseldiği belirtti.

Hurriyet.com.tr / Ekonomi Servisi 

Tayvanlı teknoloji devi Foxconn, yapay zeka donanımı ve altyapısına olan talebin artmasıyla birlikte üst üste ikinci çeyrekte kar artışı bildirdi. Foxconn, Ekim-Aralık döneminde net kârın 1,6 milyar dolara yükseldiği belirtti. Foxconn CEO'su Young Liu, şirketin genel performansının beklenenden daha iyi olduğunu söyleyerek, 2023 gelirlerinin 195 milyar dolara ulaştığına işaret etti. Bu performans şirketin 2022'den sonra elde ettiği en büyük ikinci gelir olarak tarihe geçti. 

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Resmi adı Hon Hai Precision Industry olarak da bilinen firma, dünyanın en büyük sözleşmeli elektronik üreticisi konumunda. Şirket, özellikte Çin'de bulunan fabrikalarında başta Apple'ın iPhone'ları olmak üzere birçok şirket için cihaz montajı yapmakta. Çin'deki iPhone satışlarının düşmesine karşın yapay zeka teknolojisine artan ilgi Foxconn'un gelirlerini de arttırdı. 

YAPAY ZEKA YATIRIMLARI ARTIYOR 

Elektronik montajının ötesine geçme hedefiyle Foxconn, yapay zeka teknolojisi pazarının bir parçası olmak için önemli yatırımlar yaptı. En önemlisi, geçen Ekim ayında ABD'li çip devi Nvidia ile birlikte yapay zeka fabrikaları yaratacağını duyurmuştu. CEO Liu, "Yapay zeka sunucularının bu yıl büyümenin ana itici gücü olacağını düşünüyorum. Bu yıl ana odak noktaları elektrikli araçlar, yapay zeka, yarı iletkenler ve alçak dünya yörüngesindeki uydular olacak" dedi. 


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