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Borsa yükselişle açıldı

19.01.2024 - 10:04 | Son Güncelleme :
Borsa yükselişle açıldı | Borsa İstanbul Haberleri

Borsa İstanbul 100 endeksi güne 8040 puandan başladı.

BIST100 endeksi güne yüzde 0,30 artışla 8.040 puandan başladı.

Dolar 30,1858 TL, euro ise 32.5818 TL seviyesinde. Altının gramı ise 1965 TL'den işlem görüyor. 


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