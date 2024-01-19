Borsa yükselişle açıldı | Borsa İstanbul Haberleri

Borsa yükselişle açıldı
Borsa İstanbul 100 endeksi güne 8040 puandan başladı.
BIST100 endeksi güne yüzde 0,30 artışla 8.040 puandan başladı.
Dolar 30,1858 TL, euro ise 32.5818 TL seviyesinde. Altının gramı ise 1965 TL'den işlem görüyor.
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- Şirketler Borsa İstanbul'un sunduğu olanakları kullanarak nasıl fon temin edebilir?
- Pay halka arzı ile borçlanma aracı ihracı arasındaki temel fark nedir?
- Halka açılan şirketler kâr payı dağıtmak zoruda mı?
- Kamuya aydınlatmada şirketler ticari sırlarını koruyabilir mi?
- Halka açılma sonrasında şirket kontrolünün kaybı söz konusu olur mu?
- Şirketlerin kendi isteği ile Borsa kotundan/kaydından çıkması mümkün mü?
- Halka arzda hangi yöntem daha çok uygulanıyor, ortak satışı mı, sermaye artırımı mı?
- Halka arzda tahsisler nasıl yapılıyor?
- Halka Arz Maliyetleri ne kadardır?