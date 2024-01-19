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Adabank'ın ünvanı değiştirildi

19.01.2024 - 10:10 | Son Güncelleme :
Adabank'ın ünvanı değiştirildi | Genel Haberler

Adabank faaliyetlerine Dünya Katılım Bankası olarak devam edecek

Hurriyet.com.tr / Ekonomi Servisi 

AHL Ahlatcı Finansal Yönetim AŞ, "Adabank Anonim Şirketi"nin ticaret unvanının "Dünya Katılım Bankası Anonim Şirketi" olarak tescili işlemini gerçekleştirdi.

Ahlatcı Doğaz Gaz Dağıtım Enerji ve Yatırım AŞ'den KAP'a yapılan açıklamada şöyle denildi:

"Şirketimizin %70 oranında ve Şirketimizin bağlı ortaklığı Enerya Enerji A.Ş.'nin %29 oranında pay sahibi olduğu AHL Ahlatcı Finansal Yönetim AŞ tarafından; "Adabank Anonim Şirketi"nin ticaret unvanının "Dünya Katılım Bankası Anonim Şirketi" olarak tescili işleminin gerçekleştirildiği hususu Şirketimize bildirilmiştir.  


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