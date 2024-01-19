Japonya'da enflasyon geriledi | Politika Haberleri

Japonya'da enflasyon Aralık ayında yavaşlayarak yüzde 2,3 olarak gerçekleşti.

Hurriyet.com.tr / Ekonomi

Hükümetten açıklanan verilerine göre Japonya'da tüketici enflasyonunu, düşük elektrik ve gaz faturaları nedeniyle Aralık ayında yavaşladı. Dünyanın üçüncü büyük ekonomisinde, taze gıda hariç fiyatlar, Aralık ayında yıllık yüzde 2,3 arttı. Enflasyon Kasım ayında ise yüzde 2,5 seviyesinde gerçekleşti.

AFP'deki habere göre enflasyon, Japonya Merkez Bankası'nın uzun süredir devam eden yüzde iki hedefinin üzerinde kalsa da, bankanın parasal genişleme önlemlerini sürdürmesi bekleniyor. Faiz oranlarını artıran diğer büyük merkez bankalarının aksine Japonya Merkez Bankası (BoJ), aşırı gevşek politikasına sadık kalarak para birimi yen üzerinde baskı oluşturdu. BoJ'un yeni yıl planları hakkında herhangi bir açıklama yapmaması üzerine, yen dolar karşısında değer kaybetti ve hisse senetleri yükseldi.

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Fiyatlar yüzde ikinin üzerine çıkınca bankanın negatif faiz oranlarından uzaklaşacağı ve tahvil getirilerini sıkı kontrol altına alacağı yönünde spekülasyonlar haftalardır ortalıkta dolaşıyordu. BoJ başkanı Kazuo Uedaa, bankanın enflasyon hedefine ulaşabilmesi için ücretler ve fiyatlar arasında verimli bir döngünün gerekli olduğunu söyledi.

Analistler, 1 Ocak'ta Japonya'nın merkezini vuran ölümcül depremin ardından gelecek ay politika değişikliği ihtimalinin artık daha da düşük olduğunu söylüyor. Sendikalar yıllık ücret zammı görüşmelerine hazırlanırken, Japonya İş Federasyonu geçen yıla göre daha yüksek maaş artışı istiyor.

EY danışmanlık firmasının Asya-Pasifik strateji uygulama lideri Nobuko Kobayashi, "Japonya'nın sürdürülebilir bir enflasyon dönemine girmesi için hem ücretlerin hem de fiyatların artması gerekiyor. Fiyat artışları şimdilik küresel enflasyon gibi dış faktörlerden kaynaklanıyor" dedi.

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