Borsa günü yükselişle kapattı | Borsa İstanbul Haberleri

Borsa İstanbul 100 endeksi günü yüzde 1,83 yükselişle 7542 seviyesinden kapattı . BİST 100 endekis güne yüzde 0,1 yükselişle 7421 puandan başladı. Dolar 29,7918 TL, euro ise 32,5440 TL seviyesinde. Altının gramı 1960 TL'en alıcı buluyor.

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